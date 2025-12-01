VIDEO Velika pobjeda Dinama u Gorici. Pogledajte kako su Soldo i Bakrar zabili za slavlje plavih

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi' 24sata! Ovotjedni put bivšeg inspektora: S lovišta pa sve do istražnog zatvora Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: S lovišta na zadržavanje, ispitivanje pa istražni zatvor. Takav je ovotjedni put bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića. On i njegov kum Dragan Krasić idu na 30 dana iza rešetaka u Remetincu.Oni koji se opuste i skrenu sa zakonitog ponašanja moraju odgovarati, rekao je premier Plenković o Mikuliću. 32-godišnjak iz Bošnjaka kraj Županje dobio 30 godina za ubojstvo susjeda čije je tijelo bacio u bunar. Desničari prosvjedovali ispred stana Dalije Orešković, ona je sišla među njih,a ministar Medved joj poručio da ublaži izjave...

Kopiranje linka