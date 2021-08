U španjolskoj La Ligi nakon tri kola više nema nijedne momčadi s maksimalnim učinkom, nakon što je u posljednjem nedjeljnom dvoboju Villarreal na gostovanju u Madridu do posljednje minute vodio protiv Atletica s 2-1, a onda si spektakularnim autogolom izbio dva boda iz džepa.

Konačna statistika je pokazala dva udarca Villarreala, a oba su završili pogocima, te čak 24 šuta domaće momčadi, pet unutar okvira. Vodstvo gostima donio je Manu Trigueros u 52. minuti. Samo četiri minute poslije izjednačio je Luis Suarez nakon povratne lopte Angela Corree.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo kod Villarreala

U 74. minuti gosti su opet poveli golom Nizozemca Arnauta Danjume. I sve do pete minute sučevog dodatka "žuta podmornica" je plovila prema pobjedi. Tad je na dugu loptu upućenu prema kaznenom prostoru reagirao Aissa Mandi, glavom je s 25 metara proslijedio prema sredini svog gola, ali je vratar Geronimo Rulli krenuo u svoju lijevu stranu i nije se stigao vratiti na poziciju na kojoj ga je očekivao njegov stoper.

Pogledajte video autogola OVDJE.

Prema viđenom, domaća momčad je zaslužila bod, ali način na koji je do njega došla je doista bio bolan za trenera Unaija Emerija i igrače Villarreala.

Šime Vrsaljko ostao je na klupi Atletica.

Povratnik u španjolsku La Ligu madridski Rayo Vallecano s uvjerljivih je 4-0 nadigrao Granadu, što mu je prva pobjeda u novoj sezoni. Rayo je imao četvoricu različitih strijelaca u ovom dvoboju, nakon što u su Madriđani u prva dva kola ostali bez pogotka. Garcia (3), Trejo (23-11m), Nteka (43) i Comesana (58) bili su strijelci za domaću momčad.

Cadiz je pred svojim navijačima do sučevog dodatka imao u rukama pobjedu protiv Osasune, da bi gosti s dva pogotka došli do velikog preokreta. Alex Fernandez (16, 66-11m) je dvaput donosio prednost Cadizu, ali se Osasuna vratila i došla do pobjede, postigavši na ovoj utakmici tri pogotka, a u prva dva kola je oba puta odigrala 0-0.

Dva gola su gosti postigli iz kaznenih udaraca, a strijelci su bili Kike (60-11m) i Roberto Torres (90+1-11m), dok im je pobjedu donio David Garcia (90+5).

Nogometaši Barcelone svladali su na Nou Campu Getafe s 2-1 (2-1) u prvoj nedjeljnoj utakmici 3. kola. Već u 2. minuti mrežu gostiju zatresao je Sergi Roberto na asistenciju Jordija Albe. U 18. minuti Sandro Ramirez je svladao ter Stegena udarcem s ruba kaznenog prostora, a u 30. minuti je Memphis Depay slomio svog čuvara u kaznenom prostoru i pogodio bliži kut gostujućih vrata za 2-1.

Barcelona je pobjedom ušla u skupinu od šeset momčadi koje se nalaze na vrhu ljestvice, a u prva tri kola osvojile su sedam bodova: to su još Real Madrid, Sevilla, Valencia, Atletico Madrid i Mallorca.