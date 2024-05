VIDEO Vušković se slomio na sudu: 'Život mi je noćna mora, oduzeli su mi jedino što znam!'

Ovog tjedna održava se žalbeni postupak Marija Vuškovića (22), koji je osuđen na dvije godine suspenzije zbog pozitivnog testa na doping. Hrvatski nogometaš i član HSV-a traži oslobađajuću presudu i povratak nogometu na Sportskom arbitražnom sudu (CAS) u Lausanni. Donosimo dio transkripta sa suđenja u srijedu:

Mario, kako si počeo igrati nogomet?

- Počeo sam igrati nogomet sa pet, šest godina. Prvo sam igrao za lokalni klub Split, a s 13 godina sam prešao u najveći hrvatski klub, Hajduk Split, i ostao tamo do 19. godine. Sa 17 sam debitirao za prvu momčad, igrao sam za sve mlade reprezentacije, a u većini momčadi sam bio i kapetan. S 19 prelazim u HSV i dobivam pretpoziv za A reprezentaciju, što je velika stvar, s obzirom na to da je hrvatska reprezentacija vrlo jaka.

Možeš li nam reći što se dogodilo 16. rujna 2022.?

- Imali smo uobičajen trening prije utakmice. Došao sam u klub, imali smo sastanak, a nakon toga intenzivan trening sat vremena. Trener nas uvijek želi pripremiti pred utakmicu kao da je utakmica. Nakon treninga išao sam u teretanu, ali odmah nakon treninga kontrolori za doping došli su po mene i jednog suigrača i rekli da odmah moramo ići u doping sobu i dati urin. Pet minuta nakon treninga, dao sam im pola od potrebne bočice urina. Sjedio sam tamo, razgovarao sa suigračem i otprilike 15 minuta kasnije dao sam i drugu polovicu bočice urina. Nakon toga otišao sam kući.

Je li uobičajeno za trenera da daje težak trening prije utakmice?

- Otkad sam tamo, a to je tri godine, on je uvijek prije utakmice imao isti trening. To je intenzivnih sat vremena, igramo 11 na 11 sa puno sprinteva.

Što se događalo nakon 16. rujna i tijekom listopada?

- U listopadu sam trenirao i igrao utakmice, dvaput su me testirali i oba puta sam bio negativan (zaplakao je, zaustavili su saslušanje).

Koliko su te puta testirali u listopadu?

- Dvaput.

>>> Vuškovićevo svjedočenje možete pogledati od 56:25 OVDJE.

Od ta dva puta, koliko su vremena nakon utakmice napravljeni testovi?

- Obično je teško odmah nakon utakmice dati urin jer si dehidriran i pod stresom od utakmice. Treba pričekati oko sat vremena.

Sada dolazi najteži dio. Pričajmo o 11. studenom. Znam da ti je teško o tome pričati, ali probaj skupiti misli i ispričati nam što se dogodilo toga dana.

- Pa, 11. studenog 2022. (opet plače i uzima vodu) došao sam s agentima u prostorije kluba i htjeli smo razgovarati sa sportskim direktorom o nečem lijepom. Mislim da sam igrao jako dobro i htjeli smo razgovarati o novom ugovoru. Ja sam otišao na trening, a agenti su ostali na razgovorima. Pet minuta nakon toga presvlačio sam se i sportski direktor Jonas Boldt zvao me da moram odmah doći gore. Ja sam rekao "U redu, možda su došli do zajedničkog jezika, možda je to dobra stvar". Došao sam gore odjeven za trening i moj agent mi je rekao: "Mario, pozitivan si".

Koja ti je bila prva pomisao kad ti je rekao da si pozitivan?

- Na prvu sam se šalio i rekao da se nadam da nisam pozitivan na covid jer sam na to već bio pozitivan i to je bilo nedugo nakon tog covid razdoblja. Rekao je "Ne, pozitivan si na doping" i rekao sam da nije moguće da sam pozitivan na doping. "Poznaješ me, nikad nisam uzeo ništa takvog u životu". On je rekao "pozitivan si na EPO" i ja sam rekao da ni ne znam što je EPO, da prvi put čujem za to.

U redu, nakon što si doznao što je to, što se dogodilo nakon razgovora s klubom?

- Prvo: nitko u sobi nije ni znao što je EPO, rekli su da moraju zvati doktore i doktori su rekli da to doping. Svi smo bili šokirani, znali smo da to nije moguće, ja nisam znao ništa i rekli su mi da odem odraditi trening i da će već pronaći neko rješenje. Odradio sam trening, ali mi je glava bila negdje drugdje. Nakon treninga me čekala policija u svlačionici i rekli su da moram ući, a ostali igrači čekati vani. Bilo je to teško vjerovati, svi su me gledali kao da sam nešto skrivio i tamo je bila policija, a ja nisam učinio ništa i nisam znao što se događa. Uzeli su mi mobitel i sve stvari iz svlačionice, otišli su i u moju kuću, gdje je moja djevojka bila sama. Nazvala me, a team menadžer mi je dao mobitel, rekao da me treba djevojka i da će sve biti u redu. Nazvala me i plakala da su tri čovjeka ispred našeg stana i da su imali nalog i pretražili su cijelu kuću, ali nisu ništa pronašli. Ja nisam ni znao što traže, pretražili su cijeli klub i moju kuću, fotografirali sobe, ostale prostorije... (govori kroz plač).

Jesu li uzeli tvoj iPad ili laptop?

- Da, uzeli su moj iPad i drugi mobitel i ostale stvari. Kada smo završili u klubu, želio sam ići doma razgovarati s obitelji jer se nisam čuo s njima nekoliko sati, ali dva policajca čekala su me ispred kluba i rekli su da ništa ne diram i da moraju pretražiti moj auto. Rekli su mi da moram poći s njima u policijsku stanicu, otišao sam s njima i bio tamo nekoliko sati dok nije došao doktor. Rekao je da mora uzeti uzorke krvi i urina. Oni su se pokazali negativnima. Nakon toga sam otišao doma nazvati obitelj. Nisam mogao objasniti što se dogodilo jer nitko nije znao što se dogodilo.

Imam osjećaj kako ćeš odgovoriti na ovo pitanje, ali kakav ti je bio život u zadnje vrijeme?

- Bio je apsolutna noćna mora, kao što sam rekao ranije, ovo ne bih poželio ni najvećem neprijatelju, (rasplakao se) da prolazi kroz ovo što smo prolazili ja i moja obitelj u posljednjih godinu i pol. Jedina stvar koju znam je igrati nogomet i to su mi uzeli. Ne znam zašto, ne znam što se dogodilo.

Moram te pitati posljednje pitanje. Mario, jesi li ti varalica? Samo nam reci da ili ne.

- Nisam, nikad ne bih učinio nešto za što me optužuju - rekao je Vušković.