VIDEO Zaiskrilo nakon ženskog Old Firma: Trenera Celtica je glavom udario u glavu s leđa

Nije neuobičajeno da je atmosfera naelektrizirana prije najvećeg škotskog derbija u muškoj konkurenciji, a ovaj je put tako bilo i u ženskoj. Nogometašice Glasgow Rangersa i Celtica remizirale su (1-1) u prvenstvu. No, sve je obilježio događaj nakon utakmice.

Brogan Hay zabila je za vodstvo domaćih u 36. minuti, a u 98. minuti susreta izjednačila je Caitlin Mary Hayes. Dok su igračice to primile mirne duše, zaiskrilo je među trenerima.

Naime, pomoćni trener Rangersa Craig McPherson je glavom u potiljak udario glavnog trenera Celtica Frana Alonsa.

- S obzirom na to da je došao iza mene, nisam ga vidio. Ne znam zašto je to napravio, nismo razgovarali za vrijeme utakmice. Razumijem da su razočarani jer su primili gol u zadnjoj minuti, ali onda me nazvao malim štakorom. Ne želim da ga suspendiraju, meni ovo nije velika stvar - smirio je situaciju trener gostujuće momčadi.

