VIDEO Zašto ovo nije zaleđe?! Pogledajte kontroverznu odluku suca kod gola Alvara Morate

Atletico Madrid i Feyenoord na Wandi Metropolitano igraju 2. kolo Lige prvaka, a utakmicu je obilježila, u najmanju ruku, bizarna sudačka odluka kod izjednačujućeg gola (1-1) domaće momčadi.

Naime, u 12. je minuti Rodrigo de Paul uputio loptu prema Saulu Niguezu, a jedan od braniča nizozemske momčadi presjekao je to dodavanje, no lopta se odbila do Alvara Morate koji trese mrežu Feyenoorda.

Linijski sudac odmah je podigao zastavicu zbog očitog zaleđa Saula, no VAR soba i glavni sudac ustanovili su nešto sasvim drugo. Na ponovljenoj VAR snimci vidjelo se da je veznjak Atletica barem metar u nedopuštenoj poziciji, ali Francuz François Letexier očito je smatrao da on nije utjecao na igru pa je donio kontroverznu odluku i naposljetku priznao gol Morate.

Foto: ISABEL INFANTES

Spornu situaciju pogledajte OVDJE

Feyenoord je ranije, u 7. minuti, došao u vodstvo autogolom Hermosa, a nakon bizarne odluke suca uspjeli su ponovno povesti preko Hancka, a novo izjednačenje Atletica osigurao je Griezmann.

Utakmica je u tijeku...