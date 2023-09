VIDEO Završio je Gojin tjedan iz snova: Evo što je rekao nakon poraza od Novaka Đokovića...

NEW YORK - Završio je tjedan iz snova hrvatskog tenisača Borne Goje. S tri pobjede u kvalifikacijama prvi put se plasirao u glavni turnir US Opena, a onda je oduševio sve i s tri pobjede, bez izgubljenog seta, došao do osmine finala. Tamo ga je čekao centralni teren, 24 tisuće gledatelja i Novak Đoković, jedan od najboljih tenisača u povijesti. Srbin je ipak bio nepremostiva prepreka. Slavio je sa 6-2, 7-5 i 6-4 te se plasirao u četvrtfinale. Hrvatski tenisač nije si imao što zamjeriti nakon poraza, a u videu možete vidjeti što je rekao nakon meča