VIDEO 'Zovite ga Luka Mraz!' Dončić darivao sve u klubu, na svakoga je potrošio 2000 eura

Luka Dončić jedan je od najboljih košarkaša na svijetu, a to sa sobom donosi i unosan ugovor. Slovenac godišnje samo od košarke zaradi 40-ak milijuna dolara godišnje, a za dvije godine mogao bi postati najplaćeniji u povijesti. Kako je pet puta uzastopno bio uvršten u najbolju momčad NBA lige, stekao je sve uvjete za 'supermax' ugovor pa bi tako 2026. godine mogao potpisati petogodišnji ugovor od 346.338.300 dolara!

Foto: Jerome Miron/REUTERS

No, to je daleko, do tada ima ciljeve na parketu koje želi ispuniti i donijeti Dallasu toliko iščekivani naslov prvaka. A voli Luka i održavati pozitivnu atmosferu u svlačionici svoje momčadi. Dallas je na Božić izgubio od Minnesote (105-99), a Dončić je uoči utakmice razveselio suigrače poklonima. Baš kao i prošle godine, a to sad polako postaje i tradicija, donio je poklone u svlačionicu svim igračima i trenerskom osoblju.

Dok su prošle godine u pitanju bili električni bicikli, ovaj put ih je obradovao personaliziranim vozilima za karting. Nije poznato koliko ga je to sve koštalo, ali ova vozila, koja mogu razviti brzinu od 50 km/h, koštaju oko 2000 eura na stranici tvrtke koja ih proizvodi.

- Zovite ga Luka Mraz - objavio je Dallas.

Ipak, nije im bilo do smijeha nakon utakmice. Izgubili su od Minnesote, a posebice ih je zabrinuo Dončić koji je ozlijedio list na lijevoj nozi. Izašao je iz dvorane na štakama i mogao bi pauzirati do nekoliko tjedana. Barem će sada u miru moći voziti karting.