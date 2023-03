VIDEO Zvezdaš je košarkaša Cibone udario rukom u glavu. Sucima je to bio tek običan faul

Igrači Crvene zvezde su na početku utakmice izgledali kao da su došli na izlet u Zagreb. U potpunosti su podcijenili Cibonu, misleći da će doći do još jedne pobjede u nizu pa se vratiti u svoje beogradske odaje. A kada su vidjeli da kola idu nizbrdo, do izražaja je došlo njihovo isfrustrirano i bagato ponašanje. No, premda daleko od svojih dana, dočekao ih je ponosni i prkosan hrvatski velikan.

Cibona je u nedjelju u Draženovu domu senzacionalno pobijedila Crvenu zvezdu 85-81 u 20. kolu ABA lige. Jedna od najvećih pobjeda 'vukova' u posljednjih nekoliko godina i to protiv momčadi koja vrijedi oko 15 milijuna eura.

Foto: Josp Regovic/PIXSELL

Ovaj čudesni trijumf odjeknuo je u regiji, srpski mediji opleli su po igračima Duška Ivanovića, a nisu im ni pomogle dvojbene sudačke odluke koje su u završnici susreta išle na njihovu stranu. Jedna od njih je i ona krajem utakmice koje se nije mogla najbolje vidjeti na televiziji, a nije baš da smo vidjeli i reprizu. Cibona je izvodila loptu sa strane, Lovro Mazalin se gradio ispod koša, a u namjeri da ga zaustavi, isfrustrirani Lucas Vildoza udario ga je rukom po glavi.

Po svakoj logici, bio je to prekršaj za nesportsku pa čak i isključenje, no ne i u ovome slučaju. Suci su svirali tek običan prekršaj. Pa sami procijenite je li to zaista i bio.

Najčitaniji članci