Vidi, tata igra! Preslatki video uoči El Clasica osvojio svijet...

Troje mališana smjestilo se pred televizor i čekalo uvodnu grafiku prije El Clasica Reala i Barcelone na Bernabeuu. Kad su vidjeli da je u prvih 11 njihov tata, Belgijac Thomas Vermaelen, zavladala je neviđena sreća.

Posebna je priča taj Thomas Vermaelen.

Nakon šest godina u Ajaxu i pet u Arsenalu, na ljeto 2014. godine stigao je u Barcelonu kao veliko pojačanje. Katalonci su ga platili 20 milijuna eura.

U debitantskoj sezoni odigrao je tek jednu utakmicu, u sljedeće dvije godine još 15. Vrijednost mu je s 20 milijuna pala na tri, Barcelona ga je pokušala prodati, ali nitko nije htio igrača koji sjedi na klupi.

Da će Vermaelen igrati protiv Reala bilo je nezamislivo do prije nekoliko tjedana. No nakon ozljede Samuela Umtitija, Ernesto Valverde aktivirao je Belgijca s kojim Barcelona u prvih 11 nikad nije izgubila utakmicu.

Foto: PAUL HANNA

Osjetio je to na koži i Real koji je usred Madrida primio tri komada od Barcelone za kojom zaostaje velikih 14 bodova.

Dočekao je Vermaelen svojih pet minuta i maksimalno ih iskoristio.

Na sreću Valverdea, navijača Barcelone, a posebno mališana koji skaču od sreće kad vide da tata igra.

Seeing Vermaelen’s children react to seeing their dad on TV in the XI for El Clasico is probably the most heartwarming thing you’ll see today pic.twitter.com/b01lyGNANy