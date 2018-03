Vidović osvojio Europski kup u slalomu: 'Znam da vrijedim'

Naš najbolji slalomaš Matej Vidović potvrdio je svoju kvalitetu u drugom rangu alpskog skijanja. Postao je ukupni pobjednik Europskog kupa u slalomu, osvojivši najviše bodova tijekom ove sezone.

U posljednjoj utrci u Andori Vidović je osvojio treće mjesto, a s obzirom na to da njegov glavni konkurent, Švicarac Marc Rochat, nije završio drugu vožnju, naš skijaš završio je na čelu poretka sa 67 bodova ispred svih.

Outstanding Europa Cup season for Matej Vidović, winner of the Overall slalom standings! #croski #europacup #winner pic.twitter.com/WUMfV4eQCs