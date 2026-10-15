Vinicius komentirao suspenziju: 'Nikad nisam bio nasilan igrač, a najlakše je zviždati meni...'

Vinicius Junior nije skrivao nezadovoljstvo nakon što mu je Disciplinska komisija odredila četiri utakmice suspenzije zbog crvenog kartona protiv Villarreala. Brazilac je odluku prvi put komentirao nakon što je za kaznu doznao neposredno prije utakmice s Romom u Ligi prvaka, a dotaknuo se i vlastite forme, reakcija navijača te odnosa sudaca prema njemu.

Smatra da je način na koji je obaviješten o suspenziji bio neprimjeren, posebno zato što je za odluku saznao tek po dolasku na stadion.

🚨😂 VINICIUS JR SENT OFF AGAINST VILLARREAL FOR HAIR-PULLING! 😭! This man just can’t stay out of the headlines! #RMA https://t.co/a3xcTViC2N — The Final Whistle (@Rufus_45) October 10, 2026

- Mislim da je kazna objavljena u pogrešnom trenutku. Imali su cijeli dan da je objave, a ja sam za nju saznao tek kad sam stigao na stadion. To je novo pravilo. Ljudi iz La Lige nam uvijek dolaze objasniti novosti, ali ovo specifično pravilo nitko nam nije pojasnio. Nikad nisam bio nasilan prema suparniku. Mene stalno fauliraju, a na kraju kartone dobijem ja - rekao je Brazilac.

Osvrnuo se i na svoju trenutačnu igru, pritom ne pokušavajući prikriti nezadovoljstvo vlastitim nastupima. Priznao je da ga je naljutila zamjena, ali i da je svjestan kako trenutačno nije na željenoj razini.

- Normalno je da sam bio ljut nakon zamjene, uvijek želim biti na najvišoj razini i pomoći momčadi. Izmjene su promijenile ritam utakmice. Endrick je unio novu energiju i bio je najbolji, a onda Carlos (Espi) uđe na nekoliko minuta i odmah zabije gol. Ljut sam na sebe jer nisam u najboljoj formi. Ali Vini se uvijek vraća. Ne sumnjam da ću opet biti onaj stari - rekao je Vinicius.

Brazilac je govorio i o zvižducima koje dobiva s tribina. Iako priznaje da takve reakcije ne pomažu momčadi, svjestan je da navijači imaju pravo izraziti nezadovoljstvo.

🚨 𝗡𝗘𝗪: According to a journalist present at the match, Vinicius was screaming this as he walked off the pitch. 🗣️ "Why does he sub me off?" https://t.co/USpf0KGWXi — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 14, 2026

- Zvižduci sigurno ne pomažu, ali publika plaća ulaznice. Igramo bolje kada nas navijači podržavaju. Tada i Jude igra bolje, i Mbappé, i ja. Vjerojatno je mene najlakše izviždati jer sam ovdje najdulje i jedan sam od kapetana - objasnio je Vinicius pa dodao:

- Vratit ću se. Kada sam došao kao dječak, mnogi su mi se smijali, a danas imam više od 100 golova za Real Madrid.

Za kraj se osvrnuo na odnos protivničkih navijača i sudaca prema njemu. Zvižduke s tribina smatra razumljivima jer je njegov zadatak zabijati golove protivničkim momčadima, no odluke sudaca i dalje ga frustriraju.

- Razumijem da mi protivnički navijači zvižde, moj je posao da zabijam golove njihovim klubovima. Ali suce ne razumijem. Vidio sam podatak da je na meni napravljeno 500 prekršaja, za koje je pokazano samo pet crvenih kartona. Ne znam koliko žutih, ali žute kartone uvijek dobije Vini. To mi nije jasno. Moramo zaštititi igrače koji na terenu rade razliku, poput Laminea u Barceloni ili Juliána u Atléticu - zaključio je Vinicius.