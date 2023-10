Vinicius: Znam držati govor, ali kada Modrić uđe u svlačionicu...

Toliko hvalospjeva i epiteta je iskrcano na njegov račun. Već ih je i ponestalo. U bogatoj karijeri osvojio je apsolutno sve na klupskoj razini, pamtit ćemo ga kao igrača koji je prekinuo nevjerojatnu dominaciju Lea Messija i Cristiana Ronalda te pored njih osvojio Zlatnu loptu.

Neuništivi Luka Modrić posipa magiju terenom i u 39. godini. Njegova karijera već je opjevana. Umjetnik s loptom kojeg ćemo pamtiti kao jednog od najvećih veznjaka u povijesti. Da se gleda samo želja, Luka bi igrao do 50. godine, ali biologija čini svoje. U Real Madridu više nije nezamjenjiv. Ove sezone je tek tri utakmice započeo od prve minute, ne igra puno, no njegova uloga u klubu je i dalje ogromna. Iako ne igra puno, Luka je od neprocjenjive važnosti Realu kao mentor i učitelj mlađim igračima. Kada on priča, ostali slušaju i upijaju.

Luka je i dalje glavni u Realu

Foto: Isabel Infantes/REUTERS

- Znam ustati i održati govor suigračima u svlačionici kad je potrebno, ali kad uđu Modrić ili Kroos, znam gdje mi je mjesto... Moje je da slušam što oni imaju za reći, a ne da im nešto pametujem. Ja imam još puno za naučiti, a oni su već toliko toga vidjeli. Osvojili su toliko toga, ostali pokušavamo slijediti njihov put - rekao je Junior Vinicius u razgovoru za L'Equipe.

To je samo jedan mali dokaz koliko Luku cijene i poštuju zbog ogromne ostavštine koju je ostavio u nogometu, ali prije svega i zbog uzornog ponašanja koje može biti primjer mladim nogometašima koji su tek na početku puta.

Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Toni Kroos i Modrić su godinama bili najbolji veznjaci na svijetu i vodili su Real do brojnih trofeja. No, sve je izvjesnije kako je ovo njihova posljednja sezona u kraljevskom klubu, a žele se oprostiti sa stilom. S novim trofejom u rukama za kraj jedne čudesne priče.