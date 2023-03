Više neću igrati za Dinamo, ali se vraćam kao trener! A mogli smo osvojiti Europsku ligu...

Bad Blue Boysi su mu izvjesili transparent, kad ga je Ante Čačić izveo iz igre, više od 11.000 gledatelja skandiralo mu je, a nakon posljednje utakmice u Dinamovom dresu posljednji je put otišao pod sjevernu tribinu. Do navijača s kojima je slavio pobjede nad Tottenhamom, Arsenalom, Chelseajem...

Arijan Ademi oprostio se od Dinama, u jednom je trenutku odjenuo i majicu "Svoju mladost tebi sam dao", pa je zadnji put došao pred novinare u maksimirskom salonu.

- Imao sam puno sretnih trenutaka u Dinamu, ali ovaj dan mi je poseban - počeo je.

Svi su ga hvalili kao pravog vođu momčadi. Tko će biti novi Ademi?

- Nas je bilo 5-6 lidera u svlačionici i tako to funkcionira. Dinamo je preozbiljan klub da bi imao problema zbog mog odlaska. Odlazili su mnogi veliki igrači iz Dinama pa klub nije oslabljen.

Foto: Hrvoje Tironi/24sata

Skoro je odmah na početku oproštajne utakmice zabio gol. A kako je bilo igrati uz toliko emocija na tribinama i na terenu?

- Danas mi je bitna bila pobjeda. Pokušao sam se na to samo koncentrirati, tako da nije bilo previše emocija. Bio sam skroz koncentriran i kao da nisam svjestan što mi se događa.

Hoće li se vratiti jednoga dana?

- Teško ću se vratiti kao igrač u Dinamo, možda kao trener nekad u budućnosti. Upisao sam trenersku školu, u tome se vidim.

Više je puta mogao otići.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Bilo je situacija kada me klub nije pustio da odem, a bilo je situacija u kojima ja nisam htio ići. Kao klinac sam došao ovdje i ostvario mi se san kad sam obukao dres Dinama. Sad sam si rekao "Dugo si ovdje, to je to".

Jedna je želja ostala neostvarena.

- Želim osvojiti neki europski trofej. Mislio sam da možemo osvojiti Europsku ligu. Da nije naišao onaj Villarreal, vjerujem da bismo je osvojili te sezone - zaključio je Ademi na emotivnoj konferenciji za medije.

Ne, nije zaplakao. Ali glas je u nekoliko navrata zadrhtao, sigurno mu je to bilo jedno od najtežih obraćanja javnosti u životu.

Sretno u Kini, kapetane!

