Više od poraza Hajduka boli što ga navijači nikad nisu ispratili s tako malo nade kao u Istanbul

Hajdukova momčad daleko je bolja od rezultata koje postiže, i to se potvrdilo i večeras. Tijekom cijelog susreta Hajduk je bio ravnopravan protivnik, ali što to vrijedi kad nisu iskoristili svoje prilike...

<p>Nastavlja se Hajdukov hod po trnju kada su u pitanju europske kvalifikacijske utakmice, ovoga puta zaustavljeni su bijeli u trećem pretkolu kvalifikacija za Europsku ligu, jači je u jedinoj utakmici bio turski velikan Galatasaray, koji je na svom terenu golovima Belhande i Babela slavio 2-0.</p><p>Zadnja velika momčad koju je Hajduk u nokaut fazi izbacio tako i dalje ostaje talijanski Torino, koji su bijeli eliminirali iz Kupa Uefe u jesen 1985. godine, a zadnji veliki europski skalp ostaje pobjeda nad milanskim Interom 2-0 na San Siru u jesen 2012. godine. No i ta je europska epizoda ostala obilježena nevjerojatnom odlukom tadašnjeg trenera Miše Krstičevića da pri vodstvu 2-0 zaustavi napade svojih igrača, kako bi sačuvali snagu za prvenstveni ogled sa Zagrebom!? Dalje je prošao Inter koji je iz Splita donio prednost od 3-0.</p><p>Hajduk je od neovisnosti Hrvatske odigrao 59 gostujućih susreta u kvalifikacijama i skupinama Kupa Uefe, Europske lige i Lige prvaka, bilo je i većih suparnika od Galatasaraya, među njima čak deset osvajača europskih trofeja, ali nikoga od velikana Hajduk nije u eliminacijskom susretu pobijedio u gostima osim Intera, a i tada nije prošao dalje... Ni Ajax, ni Benficu, ni Schalke, Romu, Fiorentinu, Sampdoriju, Zenit, Everton... Ni Galatasaray!</p><p>Iako je najavljivao kako mu je susret protiv Hajduka važan te kako ne razmišlja o nedjeljnom derbiju kontra Fenerbahčea, izveo je <strong>Fatih Terim</strong> večeras na Turk Telekom Arenu kombiniranu momčad bez tri najveće zvijezde Falcaa, Arde Turana i Belhande. A onda je u drugoj polovici utakmice, kada je vidio da ne ide, uveo Belhandu, koji je odmah zabio.</p><p>- Svaka momčad ima loše strane, ukazat će nam se prilika ili dvije i samo ih treba iskoristiti - najavljivali su Splićani uoči gostovanja u Istanbulu.</p><p>Prilike su se i ukazale, ali ih Hajduk nije iskoristio. U prvom poluvremenu <strong>Stanko Jurić</strong> je umalo zabio glavom, u drugom je dva puta malo nedostajalo da zabije Mijo Caktaš, kojem je lopta nezgodno odskočila kada ju je samo treba gurnuti u praznu mrežu, a pred kraj utakmice i Jairo. A Galatasaray je i predobra i preiskusna momčad da to ne bi iskoristila. Dvije pogreške bile su dovoljne, pogotovo je bila upečatljiva pogreška Nihada Mujakića, kojeg je stoper Marcao okrenuo i asistirao Babelu za kraj nade Vukasove momčadi.</p><p>Uoči utakmice u više navrata smo tvrdili kako je Hajdukova momčad daleko bolja od rezultata koje postiže, i to se potvrdilo i večeras. Tijekom cijelog susreta Hajduk je bio ravnopravan protivnik, štoviše, imao je i bolje prilike i više puta prijetio, ali što im to vrijedi kad prilike nisu iskorištene.</p><p>No ono što boli i više od poraza je to što u proteklih 30-ak godina navijači Hajduka nikad nisu ispratili svoju momčad na put s manje nade kao uoči puta na večerašnji ogled s Galatasarayem. Na stranu Galatinih 58 trofeja naspram Hajdukova 33, na stranu 73 milijuna eura vrijednosti turske momčadi u odnosu na 20 milijuna vrijednosti Hajdukove, na stranu prosječna starost momčadi Galatasaraya 26.7 godina u odnosu na Hajdukovih 23.7, na stranu Terimovih 67 i Vukasovih 47 godina starosti, kao i Falcaov 281 gol u karijeri...</p><p>Jurišao je Hajduk na krilima navijačke euforije i na puno jače protivnike na papiru od Galatasaraya, nadajući se iznenađenju i prolazu, bez obzira na snagu protivnika, no ovoga puta su u Istanbul ispraćeni kao na put bez nade. Brojna posrtanja i loši rezultati u zadnjih deset godina, koliko je prošlo od zadnjeg Hajdukovog plasmana u skupinu Europske lige, ugasile su vjeru i nadu da Hajduk može napraviti iznenađenje i izbaciti renomiranog protivnika kakav je Galatasaray... </p><p>- Pokopani smo, ispraćeni smo kao da nemamo nikakvih šansi, nadam se da će to probuditi 'dišpet' kod naših igrača - kazao je pomoćni trener Jurica Vučko, no želja mu se nije ispunila...</p>