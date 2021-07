Još samo četiri utakmice dijele Dinamo od glavnog cilja, a to je grupna faza Lige prvaka. Prošle sezone 'modri' su ostali bez elitnog natjecanja nakon što su ispali od Ferencvarosa u trećem pretkolu, no tada su okolnosti bile drugačije. Igrala se samo jedna utakmica, svatko je svakoga mogao iznenaditi, no nadamo se da se to neće dogoditi i ove godine.

Dinamo je bio uvjerljiv u prva dva pretkola. Prvo je s ukupnih 5-2 izbacio islandski Valur, a onda se bez problema obračunao s ciparskom Omonijom (3-0 ukupno). Sada slijedi možda i najteži zadatak ove sezone u Europi, slijedi borba s varšavskom Legijom.

Ritam je iscrpljujuć i naporan, što sigurno ostavlja tragove na igračima pa je svaka pomoć dobrodošla kako bi igrači bili što odmorniji i spremniji za europske utakmice, a to je na početku sezone uvijek u glavnom fokusu.

Dinamo prvi susret s Legijom igra u srijedu od 20 sati na Maksimiru, a za uzvrat u Varšavi imat će šest dana odmora jer je HNS odgodio susret četvrtog gola s Istrom.

- Sukladno odluci Povjerenika za natjecanje Prve HNL, a na zahtjev GNK Dinamo sukladno članku 4. Propozicija natjecanja, zbog priprema za nastup u uzvratnoj utakmici 3. kola kvalifikacija za UEFA Ligu prvaka odgođena je utakmica 4. kola Hrvatski Telekom Prve lige NK Istra 1961 - GNK Dinamo. Novi termin utakmice bit će određen naknadno - objavio je Dinamo.

Nešto duži predah sigurno će dobro doći momčadi Damira Krznara kako bi se odmorili i što bolje pripremili za uzvrat te tako osigurali plasman u play-off Lige prvaka.

'Modre', pak, u nedjelju od 21 sat čeka prvi ovosezonski derbi. Na Maksimir stiže Rijeka.