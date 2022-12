Višestruki olimpijski pobjednik o moždanom udaru: Nisu znali hoću li ikad više moći hodati

Američki sprinter i višestruki olimpijski pobjednik Michael Johnson (55) progovorio je o najtežoj borbi koju je vodio u životu, borbi da ponovno stane na noge.

Johnson je u karijeri osvojio četiri olimpijska zlata i osam naslova svjetskog prvaka, a 2018. godine doživio je moždani dar nakon čega je bilo upitno hoće li opet hodati. Cijela lijeva strana njegovog tijela je utrnula te je izgubio koordinaciju.

- Prvi dan kad sam mogao ustati iz kreveta, dali su mi hodalicu i terapeut me vodio po bolnici, učeći me kako hodati. Nije bilo previše razlike od dana kad mi je trener davao upute na stazi, opet sam slušao "Michael, moraš to napraviti". U jednom trenutku sam se osvrnuo i shvatio da sam prošao nekih 200 metara za 20 minuta, a ne za 20 sekundi kao nekad. Ali, nije me to obeshrabrilo - ispričao je Johnson u podcastu Performance People.

Johnson je jedan od cjenjenijih atletskih komentatora, a radi za BBC. Tijekom bitke se nije predao te se uz čeličnu volju, koju mu je sport usadio, oporavio za samo nekoliko mjeseci.

- Nakon moždanog udara imao sam veliku prednost u tome što sam bio sportaš. To mi je pomoglo u vraćanju snage i u tome da ponovno mogu hodati i trčati - rekao je Johnson pa dodao:

- Nisu znali hoću li ponovno hodati, ali rekao sam supruzi da ću se potpuno oporaviti i to brže nego itko drugi.

Johnson danas normalno obavlja sve aktivnosti, od vožnje bicikla, veslanja i trčanja.

- Dva mjeseca nakon oporavka ponovno sam trčao. Tu mi je pomoglo bavljenje sportom, on me naučio da budem najbolji - rekao je.

Put oporavka za Johnsona nije bio nimalo lak, a priznaje da je i prije moždanog htio biti onaj u koga se svi mogu pouzdati.

- Puno sam vremena provodio gledajući se u zrcalu i tražeći neku simetriju. Bilo je dana kad sam vidio samo ljusku osobe kakva sam nekad bio. Prije moždanog udara pod svaku sam cijenu želio izbjeći da budem ranjiv, da budem ovisan o bilo kome drugome. Htio sam biti onaj u koga se svi drugi mogu pouzdati - zaključio je.

U Atlanti 1996. osvojio je olimpijska zlata na 200 i 400 metara, a u Barceloni je 1992. uzeo štafetno zlato. Držao je i svjetske rekorde u obje discipline (19.32 i 43.18 sekundi), a 2008. ga je na 200 metara skinuo Usain Bolt. Na 400 metara rekordne držao do 2016. kada ga je skinuo Wayde van Niekerk.

