Vitaminska kriza: Cedevita zamrznuta na -14 u Limogesu

U susretu 1. kola skupine B košarkaškog Eurokupa francuski Limoges je na domaćem terenu protiv Cedevite slavio sa 82-68 (44-33).

Cedevita je držala priključak samo u prvoj četvrtini, a kako je utakmica odmicala francuski klub je bio sve nedostižniji. Mala nada ukazala se u trećoj dionici kada je Cedevita u jednom trenutku došla na minus od pet koševa. No, ona je brzo ugašena i Limoges je rutinski došao do pobjede.

Najbolji je opet kod Cedevite bio James Bell koji je utrpao 24 koša. Vukao je sjajni Amerikanac koliko god je mogao, no ne može nitko sam protiv raspoloženog protivnika. Prošlogodišnji osvajač Eurokupa s Darušafakom pokazao je da će biti veliko pojačanje za Vitamine.

Jasno je da se ekipa ne može uigrati preko noći, no ovo zasad ne izgleda dobro. Tri utakmice zaredom je puštalo sa svih strana, a to su iskoristili Crvena zvezda, Partizan, a sad Limoges napravivši veliku razliku na početku utakmicu koju su održavali do kraja.

Veliki problem je obrana na četvorci i petici koja pušta poput probušenih cijevi, a ni ostatak obrane nije baš za pohvalu. Morat će Sito Alonso dobro zasukati rukave i pokušati uigrat zaista sjajne igrače koje ima na raspolaganju, no oni trenutno ne igraju kao momčad.

Cedevita u sljedećem kolu, 10. listopada, dočekuje berlinsku Albu. Prije toga ih na Višnjiku dočeku Zadar predvođen NBA prvakom Glenom Davisom zvanim "Baby Shaq".