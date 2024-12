Vječni derbi u Splitu: Policija objavila koje će ulice zatvoriti

Hajduk će u novom izdanju vječnog derbija ugostiti Dinamo na Poljudu u nedjelju od 17.45 sati. Utakmica je prema redovitom policijskom postupku proglašena utakmicom visokog rizika, što znači kako će na snazi biti posebna regulacija prometa u Splitu uz ogromno osiguranje oko stadiona.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:07 Poljudski derbi velikih uloga: Kulenović i Rakitić su spremni! Tko će prekinuti loš niz u HNL-u? | Video: 24sata Video

U nastavku smo objavili detaljno priopćenje hrvatske policije.

"Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske obavljat će prihvat organiziranih i neorganiziranih skupina navijača na izlazu s autoceste A1 - naplatna postaja Dugopolje te će svi nakon obavljenog pregleda biti prepraćeni izravno do stadiona Poljud. Preporučujemo svim gostujućim navijačima da na naplatnu postaju Dugopolje dođu najkasnije do 14.30 sati, što je ujedno i posljednje vrijeme dolaska u kojemu se posjetiteljima može jamčiti pravovremeni ulazak na stadion. Obavijest za domaće navijače - koristite izlaze Prgomet, Bisko i Vučevica, cesta D1 u posebnom režimu, moguće gužve i zastoji u prometu Na dan utakmice očekujemo pojačan intenzitet prometa na prilaznim pravcima prema Splitu, ali i na području grada posebno u poslijepodnevnim satima. S obzirom na to da u vremenu od 13 do 17 sati na području naplatne postaje Dugopolje očekujemo veće gužve i zastoje, pozivamo domaće navijače koji dolaze na utakmicu iz drugih gradova da ne koriste izlaz s A1 na Dugopolju, već da koriste naplatne postaje Prgomet, Vučevica i Bisko. Od 14.30 do 17.30 sati brza cesta D1 Solin- Klis povremeno će biti u zatvorena za promet u smjeru Solina, radi čega apeliramo na posjetitelje koji dolaze izvan Splita da pravovremeno krenu na utakmicu."

Ulazak u stadion

Posebno još jednom napominjemo svim posjetiteljima kako prilikom ulaza moraju imati:

personaliziranu ulaznicu,

javnu ispravu s fotografijom

Ulazi u stadion biti će otvoreni od 15 sati, pa pozivamo posjetitelje da dođu ranije, kako bi nakon obavljenih pregleda i provjera (osoba i ulaznica) mogli prije početka javnog okupljanja ući na stadion.

Posebna regulacija prometa u Splitu

Građane obavještavamo da će na dan utakmice organizator i policija ograničiti kretanje vozila na način da će se:

Od 11.30 sati do završetka osiguranja uspostaviti blokada prometa u ulici VIII. mediteranskih igara - kod ulaza na parkiralište bazena Poljud, kod ugostiteljskog objekta „Hemingway“ te na raskrižju ulice VIII. mediteranskih igara i ulice Sedam Kaštela (osim za vozila policije, odnosno vozila s propusnicom).

Od 13.30 sati će se uspostaviti blokada prometa u ulici Zrinsko-frankopanskoj - od raskrižja s ulicom Hrvatske mornarice do ulaza u Loru te u ulici Put Supavla - od raskrižja s ulicom Put Brodarice (osim vozila HV, stanara i javnog prijevoza i vozila s propusnicom).

Posjetitelji svoja vozila neće moći parkirati oko stadiona i u široj zoni oko stadiona pa savjetujemo da ukoliko na javno okupljanje dolaze osobnim vozilom, isto parkiraju na parkiralištima u drugim dijelovima grada te pješke ili javnim prijevozom dođu do stadiona

Prometni redari će zajedno s policijskim službenicima na dan održavanja javnog okupljanja sankcionirati vozače nepropisno parkiranih vozila, posebno u ulicama Zrinsko - frankopanska, Hrvatske mornarice, ulice Sedam Kaštela i Put Supavla te će vozila, za koja budu postojali uvjeti za premještanje, biti premještena. Ovo se ujedno odnosi i na nepropisno parkirana vozila po sredini kolnika naprijed navedenih cesta.

Savjetujemo svim građanima koji planiraju doći na utakmicu, da na vrijeme krenu prema stadionu, te da ukoliko su u mogućnosti, koriste javni prijevoz radi izbjegavanja gužve. Gužve u prometu očekujemo i nakon javnog okupljanja u Splitu, ali i na svim izlaznim pravcima iz Splita.

Sve sudionike u prometu molimo za dodatno strpljene i oprez ukoliko dođe do stvaranja većih gužvi i zastoja, posebno ukoliko bude postojala potreba za zatvaranjem određenih dijelova prometnica na području grada Splita.

Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima

Obavještavamo građane kako je sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima zabranjeno:

unošenje ili pokušaj unošenja alkoholnih pića i droga, te ulazak i boravak u prostor športskog objekta u alkoholiziranom stanju,

unošenje pirotehničkih sredstava, oružja i drugih predmeta koji su pogodni za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja te paljenje i bacanje pirotehničkih sredstava, kao i paljenje drugih navijačkih rekvizita

maskiranje lica kapom, maramom ili na drugi način, u cilju prikrivanja identiteta,

unošenje i isticanje transparenata, zastava ili drugih stvari s tekstom ili slikom, znakom ili drugim obilježjem kojima se iskazuje ili potiče mržnja ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti,

pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti

pokušaj nedopuštenog ulaska, odnosno nedopušteni ulazak u natjecateljski prostor ili u gledateljski prostor, prostor koji je namijenjen sudcima ili drugim osobama koje sudjeluju u športskom natjecanju,

bacanje predmeta u natjecateljski prostor,

boravak i zadržavanje na mjestu u gledateljskom prostoru za koje se ne posjeduje ulaznica ili odgovarajuća isprava izdana od strane organizatora.

Sva uočena naprijed navedena protupravna ponašanja bit će sankcionirana sukladno Zakonom o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima.