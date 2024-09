Vlašić i Brkljačić pokrenule su platformu koja djeci omogućuje besplatne probne treninge

U City Centeru one Split i City Centeru one Zagreb West održana je promocija nove digitalne platforme MVPiz i sporta među djecom i mladima. Na promociji je upriličena demonstracija različitih sportskih disciplina, razgovori s trenerima i sportašima, a svi su imali i mogućnost fotografiranja s poznatim sportašima te dobivanja autograma.

MVPiz promociji su nazočili i olimpijska pobjednica u džudu Barbara Matić, olimpijci iz Pariza Katarina Krišto i Filip Pravdica, bivši trofejni sportaši Klaudija Bubalo, Franjo Arapović i Tomislav Paškvalin, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša te brojni predstavnici klubova i sportski djelatnici.

- Željeli smo olakšati sportski put našim mladim generacijama i njihovim roditeljima. Sve manje djece se aktivno bavi sportom organizirano u klubovima, a još ih je manje koja ostaju dulji period u sportu. Nama je cilj da svako dijete otkrije sport za koji je talentirano. Ne moraju svi biti svjetski prvaci i olimpijski pobjednici, ali svako dijete zaslužuje rasti u pozitivnom sportskom okruženju gdje će naučiti puno, ne samo o sportu nego i o životu - pojasnila je naša proslavljena atletičarka i suosnivačica platforme MVPiz Blanka Vlašić.

Split: Poznati sportaši sudjelovali na predstavljanju MVPiz platforme | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Projekt MVPiz podržali su Hrvatski olimpijski odbor i europski olimpijski odbori, kao i predsjednik HOO-a osobno.

- Blanka je potpredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora i ja joj čestitam na ovoj ideji. Mi smo ovaj projekt podržali jer je on izuzetno važan. Danas u Hrvatskoj ima svega 750 tisuća djece mlađe od 19 godina i jednii način da održimo hrvatski sport je da se što više djece i mladih uključi u sport. Kako će se uključiti? Preko ove platforme. Koristite je i vi i vaša djeca i neka odluče kojim se sportom žele baviti i samo tako ćemo održati hrvatski sport - rekao je na promociji u Splitu Zlatko Mateša.

O važnosti platforme MVPiz govorila je i Barbara Matić.

- Ja sam imala tu sreću da sam odmah izabrala džudo, ali mnoge sportašice i sportaši koje poznajem su se dugo tražili isprobavali druge sportove. Ova platforma može pomoći da se djeca dovedu u sport. Bitan je rad u klubovima s djecom, da budu dobra ekipa, da se stvaraju prijateljstva i onda je kasnije sve lakše - rekla je olimpijska pobjednica iz Pariza.

Veliko zanimanje izazvala je i promocija MVPiza u Zagrebu.

- Dvije hrvatske olimpijke, Blanka Vlašić i Ivana Brkljačić, uložile su jako puno vremena, rada i truda da bi kreirale ovakvu platformu od velikog značaja za sportsku zajednicu i mi svi smo tu da to prepoznamo i podržimo. Izuzetno je važno da roditelji na jednom mjestu mogu pronaći sve informacije o sportskim klubovima - rekao je dvostruki olimpijski pobjednik u vaterpolu i povjerenik za sport u uredu predsjednika RH.

Hrvatska rekorderka u bacanju kladiva i suosnivačica platforme MVPiz Ivana Brkljačić pojasnila je zašto važnost ove platforme nadilazi sam sport.

- Želimo da svako dijete otkrije svoje sportske talente. Osobe koje otkriju svoje talente su sretni ljudi, ovo je puno više od samog sporta, ali i garancija da će u sportu djeca ostajati duže i prekinuti negativnu statistiku preranog prekidanja karijere već s 11 godina, kada bi realno tek mogla krenuti s nizom sportova - kaže Ivana Brkljačić.

MVPiz je digitalna platforma koja omogućuje djeci da otkriju svoje talente i da ostvare besplatne probne periode u klubovima koje izaberu i otkriju sportove koji im najviše odgovaraju. MVPiz djeluje kao digitalni most koji povezuje sve sportske aktivnosti i sadržaje na jednom mjestu, olakšavajući roditeljima i djeci pronalazak za njih idealnog sporta. Promocija platforme MVPiz nastavlja se u City centeru one Split i City Centeru one Zagreb East i West i u narednim vikendima.