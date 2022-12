Vlašić nije nastupio za 'vatrene' nakon 33 službene utakmice u nizu: 'Ako treba, spreman sam'

U sjeni remija s Belgijom i plasmana u nokaut fazu natjecanja na Svjetskom prvenstvu ostao je zanimljiv podatak kako je ovo bila prva službena utakmica reprezentacije u kojoj Nikola Vlašić nije odigrao niti minute još od 8. lipnja 2019. godine kada je 2-1 svladan Wales. Od tada je Vlašić odigrao 33 službene utakmice u nizu i propustio samo tri prijateljske, zadnju još u studenom 2020.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Tu sam, na raspolaganju sam izborniku. Sitna ozljeda koju sam zaradio protiv Maroka na sreću nije ostavila traga, snimka potvrđuje kako je riječ o manjem istegnuću koje je već prošlost i već sam u treningu 100 posto - kazao nam je Nikola Vlašić i dodao:

- Momčad igra dobro a na izborniku je da odluči tko će igrati. Protiv Belgije je pogodio sa sve tri zamjene, svi su funkcionirali odlično. Ja sam tu, ako treba spreman sam, ako ne, bit ću najveći navijač.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Osvrnuo se Nikola i na utakmicu s Belgijom:

- Bilo je možda malo napeto na kraju, ali mislim da smo tijekom utakmice bili dobri. Imali smo i neke šanse koje nismo zabili. Nama je i remi bio dobar rezultat, ali kasnije se uvuče malo nervoza, na kraju treba imati i malo sreće. Nismo igrali na nulu, s klupe mi se činilo da smo i mi imali dobrih akcija, u jednom smo ih razdoblju stisnuli i nisu mogli izaći iz svoje polovine terena, ali kad znate da 0-0 vodi dalje, nesvjesno se povučete, a momčad takve kvalitete mora doći u pokoju šansu. Lukaku, De Bruyne i ostatak ekipe stvorit će svakome u 90 minuta pokoju šansu.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Sjajni rezultati koje Hrvatska postiže u kontinuitetu pomalo su i razmazili navijače...

- Ljestvica očekivanja se podigla, vidi se to i po slavlju nakon Belgije. Ok, proslavilo se malo, ali ništa specijalno. Od nas se očekuje da prođemo grupu i to tako treba i biti. Sami smo podigli ljestvicu očekivanja i sada moramo nastaviti dalje. Sve je na nama. Idemo korak po korak, nećemo gledati daleko naprijed...

Najčitaniji članci