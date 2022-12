Vlašić: Srpski reprezentativci su mi poželjeli sreću. Nažalost, oni su kući; Barišić: Livi? Ljubim ga!

Nikola Vlašić zabio je prvi penal u raspucavanju utakmice Hrvatske i Japana u osmini finala Svjetskog prvenstva u Katru, a "vatreni" su prošli među najboljih osam na svijetu.

- Stvarno teška utakmica. Japan se pokazao kao odlična ekipa. Nije slučajno što su pobijedili Španjolsku i Njemačku u 1. krugu. Znali smo da se brane disciplinirano, stoje duboko u bloku i igraju na kontre. Drugi dio 1. poluvremena mislim oni su kontrolirali, poslije smo mi uzeli balun u noge i dominirali, ali nismo pobijedili u 90 minuta. Mislim da smo zasluženo pobijedili. Teže je gledati s klupe, uvijek mi je tako. Prve dvije minute kad sam uša te probije malo, osjeća sam kasnije da ćemo zabiti gol, nekako smo napadali, srećom pobijedili smo na penale - rekao je Vlašić.

Senatori su bili zamijenjeni.

- Malo je bilo čudno. Igrači koji su ušli su mislim malo digli intenzitet i da je na kraju pokazalo da kao ekipa imamo kvalitetu na klupi. Penale sam pucao u CSKA, u Engleskoj nisam, sad ćemo vidjeti kako će biti u Italiji.

Livaković?

- Tri penala kad skine, golman ne možeš izgubiti penale.

Jesu li srpski reprezentativci i suigrači iz Torina poželjeli sreću?

- Jesu. Nemanja, Saša, Vanja svi... Stalno smo se čuli tijekom SP-a, oni su sada nažalost doma već, ali čujemo se stalno.

Jesu li penali sreća?

- Istina je da možeš vježbati koliko hoćeš, ali nije isto trening i pred 40 tisuća za četvrtfinale. Mentalno je puno teže. Golman je skinuo tri penala, ne možeš izgubiti...

Ne vlada velika euforija kod vas?

- Možda zato momci s prošlog SP-a, možda je to njima malo normalno, ali ja sam jako sretan.

Barišić: Livi? Ljubim ga

Borna Barišić zamijenio je imenjaka Sosu.

- Nije bila laka utakmica. Japan je pokazao zašto je pobijedio Nijemce i Španjolce, trkački su moćni, dobro stoje iza, kompaktni su, imaju kvalitetu. Možda su malo promijenili sistem, neke kretnje. Mi još u početku nismo bili toliko adaptirani na to. Dobili smo pogodak iz prekida i nije se bilo lako vratiti. Dogovorili smo se na poluvremenu, da smo bili u ovoj situaciji već. da se možemo vratiti, da imamo kvalitetu i da mislimo da smo bolji od njih i da to moramo pokazati. Malo smo promijenili stil igre 2. poluvrijeme. Išli smo malo direktnije prema golu. Zabili smo taj gol... Bila je teško utakmica do kraja. I trkački i pritisak i sve. Došli smo do penala, Livi je odlično branio - rekao je Barišić.

Vi i Juranović stajali ste nešto niže?

- Ovisi sve o tome kako će se Japan postaviti. Stajali su dosta visoko s bekom i s krilom, imali su trojicu naprijed, moraš na to paziti, nije to utakmica gdje imaš šansu za ispravak... Treba se koncentrirati na obranu.

Kakav je bio govor pred 2. produžetak?

- Više ne znaš tko što priča. Teško je to. Jako smo svi umorni. Svak svoju priču vodi, međutim u svakom momentu smo bili skupa. Imamo taj momčadski duh i to je najbitnije..

Modrić, Kovačić, Perišić zamjene komentar?

- Umor prisutan, teško ti je razmišljati, moraš se koncentrirati na utakmicu. Dečki koji su ušli unijeli su energiju, i to je ono što mislim da nas krasi ovaj SP, da svi igrači s klupe rade odlično na treningu. Dan nakon utakmice uvijek je odličan trening, svi smo skupa, nema nikakvih problema, predivna atmosfera...

Livaković?

- Top, ljubim ga. Što da kažem. Znamo da on odlično brani penale, vježbali smo ih... Svaka mu čast.

Koliko teško gledati penale?

- Katastrofa, dragi... Znaš da si, ovaj jesi-nisi, ja sam imao tu nesreću da smo izgubili finale u Europi, nisam htio da se to ponovi...

