Vlašić srušio klub UFC prvaka! Khabib se kasnije slikao s njim

Kad sam bio klinac znao sam hodati oko stadiona i nekako se ušuljati na utakmicu, rekao je Dagestanac Khabib Nurmagomedov, veliki navijač Anžija iz Mahačkale.

UFC prvak lake kategorije izveo je početni udarac na utakmici Anžija i CSKA u 11. kolu ruskog nogometnog prvenstva i dijelio je lopte navijačima.

Nakon obrane naslova i impresivne pobjede protiv Conora McGregora, Nurmagomedov je u Rusiji dočekan kao prava zvijezda. Bio je i kod predsjednika Vladimira Putina, a za ruske medije otkrio je nepoznate detalje iz mladosti.

- Obožavao sam Anži. Nisam imao novca za kartu i čekao sam da me netko pusti. Znao sam dečka koji je trenirao hrvanje sa mnom, a radio je na ulazu. On me puštao bez karte na utakmicu. Tada nije bilo stolica, stajali smo i gledali. Puno se toga promijenilo - prisjetio se Nurmagomedov dana kad je kao dječak pratio Anži.

CSKA je slavio u Mahačkali 2-0, a prvi gol za Moskovljane zabio je Nikola Vlašić.

Nakon utakmice Khabib je posjetio obje momčadi u svlačionicama i fotografirao se s njima. Uz njega je od svih igrača stajao baš - strijelac Nikola Vlašić.

