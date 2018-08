Ne računaju s njim: Vlašić više ne trenira s prvom momčadi

Nikola Vlašić (20) sjajno je krenuo u dresu Evertona i izgledalo je da je odabrao pravi put u svojoj karijeri. Redovito je igrao u prvoj postavi pod palicom Ronalda Koemana, no Nizozemac je uskoro postao bivši. Nikola je dolaskom Sama Allardycea jako malo igrao, a novi trener Marco Silva udaljio ga je ovaj tjedan iz momčadi te Nikola više ne trenira s 'Toffeesima'.

Ashley Williams, Kevin Mirallas, Cuco Martina and Nikola Vlasic have been told to train away from Everton’s first team squad by Marco Silva.