Vlašić: Želja za rođendan? Nek' nas puni Poljud nosi do slavlja

Iako je u seniorskom nogometu već pet i pol godina, Nikola Vlašić danas će proslaviti tek 22. rođendan. Debitirao je u ljeto 2014. protiv irskog Dundalka, od Poljuda se oprostio golom Istri tri godine kasnije, a s terena su ga ispratile ovacije 8596 gledatelja. Kakva bi to bila priča da povratak na Poljud nakon 774 dana, ovoga puta u dresu reprezentacije, obilježi u četvrtak golom protiv Mađarske.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ne bih imao ništa protiv, ali ova utakmica nam je jako važna tako da nije bitno tko će zabiti gol, bitno je da ga netko zabije i da mi pobijedimo - kaže Nikola, koji se dobro sjeća detalja svoje zadnje utakmice na Poljudu te kako mu je Erceg, koji je inače izvodio kaznene udarce, dao da se oprosti od dresa Hajduka golom.

- Mali broj ljudi tada je znao da je transfer već praktično dogovoren i da putujem u Liverpool na potpis. Želio sam se oprostiti od gledatelja, i to sam i napravio, zapljeskao tribinama.... Neki su shvatili o čemu je riječ, iako ja nisam tada smio ništa govoriti.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

U protekle nešto više od dvije godine prošao je Nikola puno toga, od sjajnog starta u Evertonu, potom klupe i mizerne minutaže nakon smjene trenera Ronalda Koemana zbog čega su i navijači Evertona žestoko prosvjedovali, uslijedio je odlazak na posudbu u CSKA u kome je zablistao, da bi postao standardan reprezentativac s kojim Dalić ozbiljno računa za početnu postavu protiv Mađarske u Splitu.

- Što se mene tiče, ja sam spreman, u najboljoj sam formi, pun motiva, nema ozljeda... a sve ostalo je na izborniku Daliću - kaže Nikola, koji je svjestan da se u konkurenciju vraća Ivan Rakitić, koji je sjajnim igrama i golovima vukao Hrvatsku do srebra u Rusiji.

- Suvišno je bilo što reći o kvaliteti Ivana Rakitića, on je vrhunski igrač koji bi mogao igrati u bilo kojoj reprezentaciji pa tako i Hrvatskoj i vjerujem da je svima drago što se vraća u konkurenciju.

Foto: Peter Byrne/Press Association/PIXSELL

Iako nije tip koji ima tremu ili osjeća nervozu pred nastup, Nikola nam priznaje da jedva čeka povratak na stadion na kome je odrastao i odradio najveći dio karijere.

- Malo sam bio šokirao kad sam vidio da je ''teren bolestan'', prepao sam se da će se utakmica odgoditi ili premjestiti na neki drugi stadion, ali eto, ima i za to lijeka. Poljud je moj dom, tu sam od malih nogu, većinu nogometne karijere sam na njemu proveo i to je uspomena koja nikad neće izblijediti. Zbog toga mi i ovaj povratak znači puno. Veseli me naravno i povratak kući, od kad sam ljetos otišao u Moskvu nisam dolazio u Split, nisam vidio obitelj i prijatelje...

Bit će mu malo neobično spavati niti kilometar daleko od obiteljskog doma, ali to je tako, život nogometnih profesionalaca...

- Zadnji put kad je reprezentacija igrala u Omišu isto smo spavali u hotelu Lav dva dana. Neobično je bilo, ali sve je to ok. Prijatelji će doći na kavu, vidjet ćemo što će kazati izbornik, hoću li moći skoknuti do grada na par sati, moram i na policiju, istekla mi je osobna pa je moram produžiti... - smije se Nikola, a na našu primjedbu da bi to kao hrvatski reprezentativac mogao riješiti ''preko reda'', dodao:

- Ništa preko reda, valjda neće biti dugog čekanja...

Na Poljudu se očekuje sjajna atmosfera, reprezentacija pred punim tribinama Poljuda nije igrala preko osam godina, a za sve koji dođu Nikola ima jednostavnu poruku:

- Ne trebam poručivati ni da dođu u što većem broju jer su ulaznice rasprodane, ni da navijaju jer će biti sigurno sjajna atmosfera. Jedino što im mogu poručiti je da nas nose do pobjede.

Foto: Reuters/PIXSELL

Potražnja za ulaznicama je velika, da ih ima i trostruko više, sve bi otišle...

- Kad sam čuo da igramo u Splitu, odmah sam zvao Nikšu Martinca koji brine o ulaznicama. Znao sam da će biti velika potražnja i samo sam mu rekao: ''Daj koliko možeš''. Mislim da ćemo svi dobiti po dvadeset, ako bude i koja više, lako ću ih podijeliti.

O Mađarima ne treba trošiti riječi, zna se da dolaze na Poljud po pozitivan rezultat i potvrdu pobjede iz prvog ogleda.

- Vidjeli smo koliko su bili agresivni nošeni svojom publikom, nisu se predavali ni nakon našeg vodstva, što je najbolja potvrda da su i kvalitetni i karakterni. No sada mi igramo kod kuće, vjerujemo u našu pobjedu te da ćemo u Cardiffu osigurati plasman na Euro.

Vatreni su svega dva puta preskočili nastup na velikim natjecanjima, 2000. na Euru i 2010. na Svjetskom prvenstvu. Okrugle godine baš im nisu bile sretne, a idući Euro je opet u okrugloj godini, u 2020. Kad se tome doda i da je jedna od odlučujućih utakmica 13. koja se igra na Poljudu...

- Mi nismo praznovjerni, pa ne trebaju biti ni navijači. Vjerujem u našu kvalitetu i sjajnu igru u pravoj nogometnoj atmosferi, a kad je tako neće ni rezultat izostati – optimističan je Vlašić.

Foto: SERGEI KARPUKHIN/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Kako i ne bi bio, uoči dolaska na okupljanje proslavio je rođendan, njegov CSKA je prvi na ljestvici, njegov Hajduk je također prvi na ljestvici...

- Meni je najvažnije da sam zdrav i da nema ozljeda. Dobro guramo u prvenstvu, prvi smo iako Zenit ima puno veći budžet. Prvenstvo je dugo, vidjet ćemo kako će se situacija razvijati, ali imamo mladu i kvalitetnu momčad, i možemo se nositi sa svima. Drago mi je i da je Hajduk i dalje prvi, gledao sam remi u Puli, šteta, nisu smjeli prosuti bodove, ali valjda im se to neće događati u nastavku sezone.