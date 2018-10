Vlašićev plan: Srušiti Real pa izboriti poziv izbornika Dalića

Nikola Vlašić u utorak će zaigrati za svoj CSKA u Ligi prvaka protiv europskog prvaka Real Madrida. Na stadionu Lužnjiki, gdje je Hrvatska igrala protiv Francuske finale SP-a, suprotstavit će se hrvatskom kapetanu Luki Modriću.

- Modrić je zaslužio nagradu za najboljeg nogometaša svijeta zbog svega što je osvojio. Ima nogometaša koji zabijaju više golova no on je mozak ekipe, onaj koji naoružava igru. On i Sergio Ramos su vođe Real Madrida - rekao je Vlašić u razgovoru za španjolsku novinsku agenciju EFE.

Nogometaš Evertona na posudbi u CSKA-u u utorak će odigrati svoju drugu utakmicu u Ligi prvaka nakon što je u prvom kolu na gostovanju kod češke Viktorije Plzen debitirao s golom i asistencijom u remiju 2-2.

- Odlično što ću igrati protiv Modrića. Jednom sam s njime trenirao u reprezentaciji, čini se kao da ima oči i odostraga. Unaprijed vidi sve što će se dogoditi. Razmišlja puno brže od ostalih igrača - kaže Vlašić.

Brat Branke Vlašić, svjetske prvakinje u skoku u vis, smatra kako će Real Madrid ove sezone biti jednako dobar i bez Cristiana Ronalda.

- Kada imaš zvijezdu u momčadi, svi joj dodaju loptu te očekuju da riješi utakmicu. Protiv Atlético Madrida bi se bio ukazao Ronaldo a Real Madrid bi bio pobijedio. No sada drugi igrači moraju preuzeti odgovornost - ističe Vlašić.

Real Madrid i Atlético su u subotu odigrali u prvenstvu 0-0.

- Asensio, koji je godinu dana stariji od mene, mogao bi se iskazati ove sezone. S Ronaldom su bili bolji no vjerujem da će bez njega kao ekipa biti bolji. Uvjeren sam da će napredovati iz utakmice u utakmicu - rekao je Vlašić.

- U momčadi Real Madrida je nezamjenjiv Sergio Ramos, istinska legenda, koji igra obranu i napada. Vidiš ga a u obrani a onda iznenada pretrči 60 metara te se nađe u poziciji napadača. On je kompletan igrač. Brz je, snažan, te ima dobra dodavanja - dodao je.

Premda igrače Real Madrida smatra gotovo „savršenima“ razmišlja jedino o pobjedi protiv njih u utorak.

- Htio bih pobijediti Real Madrid. Želimo se plasirati u iduću fazu Lige prvaka premda je skupina teška. Real Madrid i Roma su veliki klubovi a Viktoria je također dobra momčad. No nikome neće biti lako u Moskvi, posebno kada bude hladno - rekao je Vlašić koji je za CSKA u sedam utakmica upisao dva gola i dvije asistencije.

Ljetos ga je na godinu dana posudio engleski Everton. Prije toga je igrao u Hajduku. U odnosu na Everton u CSKA-u igra u udarnoj postavi a priliku za dokazivanjem vidi upravo u Ligi prvaka.

- Ona je poput Svjetskog prvenstva samo što se igra svake godine. Sa samo 20 godina sam debitirao u tom natjecanju protiv Viktorije te mi se tada ispunio san. No ne želim se tu i zadržati. Vjerujem u CSKA te s njim želim stići što je moguće dalje - napomenuo je.

Kaže kako voli španjolski nogomet te je još u mlađim kategorijama Hajduka uvijek govorio kako bi volio igrati u španjolskoj ligi.

- Ondje se igra slobodan nogomet, tehnički, manje fizički nego u Engleskoj. Posljednjih godina španjolski klubovi stalno pobjeđuju engleske. Premda Guardiola (trener Manchester Citija) mijenja stvari, španjolski nogomet dominira Europom. Osim toga ondje igraju Modrić i Rakitić - rekao je Vlašić.

- Ja sam, međutim, sada sretan što sam odabrao CSKA iako sam imao puno ponuda nakon što sam odlučio otići na posudbu kako bih dobio priliku više igrati nego je to bio slučaj u Evertonu. CSKA je velika momčad u Rusiji, mlada i igra Ligu prvaka. Ne znam što će biti iduće sezone, no ja nisam mogao imati još jednu sezonu bez igranja - dodao je.

Hvali trenera, Bjelorusa Viktora Gončarenka (41), s kojim vjeruje u naslov prvaka Rusije premda trenutno zaostaju šest bodova za vodećim Zenitom.

- On je mladi trener, no iskusan. Već je imao velike rezultate u Ligi prvaka s Bate Borisovim. Ne boji se igrati napadački. Uvijek nam govori da preuzimamo rizik, da pomaknemo linije prema naprijed, da licem budemo okrenuti prema protivničkom golu, da je to nogomet. Govori nam i da uživamo u igri premda traži ondje disciplinu - objasnio je Vlašić.

Priznaje kako se igrači u Rusiji osjećaju slobodnije nego u Engleskoj.

- Ondje ako ne iskoristiš priliku koju ti daju, moraš čekati dva ili tri mjeseca na novu. Najvažniji im je rezultat pa preferiraju iskusne igrače koji već poznaju englesku ligu - rekao je Vlašić koji je iz Hajduka otišao u Everton u ljeto 2017.

Nije se naigrao, samo 19 utakmica, dva gola i asistencija.

- Sve je bilo dobro u početku, no kada su otpustili Ronalda Koemana, trenera koji me preporučio, nisam igrao puno - rekao je.

U svibnju je trener postao Marco Silva, Portugalac koji preferira defenzivni nogomet no Vlašić je ocijenio kako kod njega neće dobiti minute.

- Ja imam veliku vjeru u svoje kvalitete i zbog toga sam napustio Everton, da pokažem što sam sposoban napraviti - dodao je.

Nikola Vlašić je dva puta nastupio i za hrvatsku A selekciju. Odigrao je kompletnu prijateljsku utakmicu protiv Meksika u kojoj je Hrvatska bila pobijedila s 2-1, a prošle godine mu je u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo novi izbornik Zlatko Dalić dao sedam minuta u pobjedi od 4-1 nad Grčkom. Trenutno je član U-21 reprezentacije.

- Nadam se da će me izbornik Dalić pozvati za nadolazeće utakmice u studenom - zaključio je Vlašić.