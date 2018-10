Vlašićev trener: Postao je naš vođa, pa on je u svemu dobar...

Evertonu nije bio materijal za nešto više pa je otišao srušiti Real Madrid kao igrač CSKA Moskve.

Nikad mlađi sastav velikog ruskog kluba znatno je ojačan dolaskom Nikole Vlašića koji je u dvije utakmice Lige prvaka zabio dva i namjestio jedan gol.

Što je ljepše, asistencija protiv Čeha ili pobjedonosni gol protiv prvaka Europe, na kraju nije ni važno. Nikola je čvrsto nogama na zemlji.

- Mi smo mlada momčad, ali uspjeli smo nešto dokazati na terenu. Mislim da ćemo postajati sve jači.

Upitan 'kako je moguće da su izgubili dva boda kod Plzena, a onda dobili najbolji klub na svijetu', rekao je:

- Nisu to nikakva čuda. Protiv Reala smo dobro počeli utakmicu, a u Češkoj smo imali loše prvo poluvrijeme.

Bjelorus na klupi moskovskog kluba, Viktor Gončarenko, posebno je istaknuo našeg mladog reprezentativca.

- On je bio sjajan, ne samo u ovoj utakmici, nego i u svim prethodnima. Kad se priključio momčadi brzo je shvatio da je ovdje potreban vođa, to je on, a mi smo mlad sastav. Preuzima veliki teret na sebe, radi dobro i u obrani i u napadu. Gol Realu je samo pokazao koliko nam je koristan. On je ambiciozan, ne želi sjediti na klupi, želi igrati.

Nikola je bio najbolji na terenu u svojoj ekipi, prema portalu SofaScore zaradio je ocjenu 7.7.

Podsjećamo, na Lužnikiju je s minimalnih 1-0 pao madridski Real. Junak ruske pobjede bio je hrvatski nogometaš Nikola Vlašić koji je postigao gol odluke nakon samo 65 sekundi utakmice.