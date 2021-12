Poduzetnik i osnivač meksičkog lanca supermarketa 'Konsumo' Marino Jurić ušao je u partnerski odnos s kolumbijskim suvlasnicima HNK Šibenika. Jedan od čelnih ljudi trgovačkog lanca koji neodoljivo podsjeća na originalnu inačicu Agrokora tako je djelomično postao dio vlasničke strukture kluba sa Šubićevca iako tek slijedi finalizacija dogovora.

Njegov predstavnik danas je održao press konferenciju za novinare.

- Marino Jurić je porijeklom iz Primoštena i intimno je vezan za šibenski kraj. Premda živi u Miamiju, barem dva mjeseca godišnje boravi u Hrvatskoj. Primarni cilj je stabilizirati klub. Ubuduće se ne smiju događati situacije kao prije nekoliko tjedana da klub dođe na rub stečaja. Naša namjera je da Šibenik bude samoodrživ, a ne da se spašava privatnim financijskim injekcijama. U tom smislu želimo jačati omladinsku školu, ali i formirati pravu skautsku službu. Držimo kako Šibenik ima potencijala svake godine stvoriti i prodati dobrog igrača i od toga živjeti - rekao je Stipe Grubišić, odvjetnik i pravni zastupnik Marina Jurića.

Za sada se još uvijek ne zna hoće li Marino Jurić postati suvlasnik, manjinski ili većinski vlasnik.

- Akvizicija je u tijeku i o pojedinostima ne mogu govoriti jer se radi o poslovnoj tajni, ali vjerujem kako će biti gotova do konca siječnja - istaknuo je Grubišić.

Privatnim kapitalom poduzetnika Jurića nogometašima Šibenika isplaćene su zaostale plaće za rujan i listopad. Očekuje se da će se tijekom siječnja riješiti i ostali dugovi. Šibenik je dužan i Fifi za naknade za kolumbijske nogometaše koji su proteklih mjeseci i godina pristizali na Šubićevac.

- Radi se o oko 250 tisuća eura. To nam je jedan od najopasnijih mačeva nad glavom. To pitanje moramo riješiti do 18. siječnja, ili do početka prijelazno roka, jer će nam u suprotnom ruke biti vezane.

Pojavilo se i pitanje ostanka Marina Jakoliša. Otkako je stigao na posudbu iz Hajduka, krilni napadač uvjerljivo je najbolji igrač Šibenika, ali i jedan od najboljih na svojoj poziciji u cijelom prvenstvu.

- U razgovorima smo s Hajdukom i vjerujem kako ćemo do konca tjedna imati rješenje te situacije. Radimo sve da ga zadržimo, osobno se nadam da Marin neće otići iz Šibenika - rekao je Grubišić.

Tu je i situacija s trenerom Marijem Rosasom. Kako sada stvari stoje, izglednije je da se španjolski stručnjak neće pojaviti na proljetnom dijelu priprema. Razlozi su, kako se da naslutiti iz šibenskih redova, visoka financijska potraživanja.

Upravo će se oko financija vrtjeti dobar dio nadolazećeg perioda u Šibeniku.

- Sigurno da ćemo ići u smjeru smanjivanja prihoda nekim igračima. Što se naše sportske politike tiče, nastojat ćemo barem da Šibenik ostane na ovoj razini, ako se već ne može ojačati - dodao je Grubišić pa za kraj objasnio tezu u kojoj neki zagrebački menadžeri stoje iza Marina Jurića:

- konstatacija je zasmetala i mene i gospodina Jurića. Svjesni smo činjenice da je danas u profesionalnom nogometu nemoguće zaobići menadžere. Ali, ako gospodin Jurić postane većinski suvlasnik HNK Šibenika onda budite sigurni da menadžeri neće voditi politiku kluba.