Vlasnik Napolija oštro poručio: Za sve smo krivi mi, stari idioti

Poznati talijanski filmski režiser Aurelio De Laurentis iznio je zanimljivu tezu o smjeru u kojem ide današnje društvo. Čelni čovjek Napolija smatra da će se promjene društvenih trendova odraziti i na nogomet.

- Uništavamo nogomet. Moramo misliti na budućnost, mlade zanimaju samo igrice, a nogomet već tone. Vidjet ćete, za osam godina, djecu koja su se tek rodila nogomet neće zanimati. Nogomet je važna industrija, a bez kočnica koje nameću UEFA i FIFA i koji se svojim pravilima vraćaju u davnu prošlost, još bi više vrijedio. Za sve smo krivi mi, mi stari idioti. Utakmice su dosadne. Traju predugo - ljudi zaspu dok ih gledaju - poručio je brutalno iskreni De Laurentis za francuski Le Parisien.

🗣️Napoli president Aurelio De Laurentiis:



“We are destroying football, we must look to the future, because young people are all on video games. We are sinking right now. It's our fault, we are old idiots. There are boring games! Football matches are too long – you fall asleep." pic.twitter.com/bCWRAS80rp