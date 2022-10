Vlasnik ONE-a opisao poznatom MMA novinaru kako je trenirati s Mirkom: Bili smo tamo tri sata

On je imao ponude svih organizacija, ali bila je to jedna od onih situacija kad kliknete na prvu. Ivan Dijaković njegov je dugogodišnji menadžer i doslovno ga je pronašao kad je imao 18 godina. Tad je bio totalno siromašan dečko iz Hrvatske, objasnio je vlasnik ONE FC organizacije Chatri Sityodtong o potpisivanju Roberta Soldića (27, 20-3) koji će 3. prosinca debitirati u redovima azijske promocije kad ga u Manili na Filipinima čeka neporaženi Dagestanac Murad Ramazanov (26, 11-0).

- Soldić će se boriti protiv trenutno najboljeg dagestanskog hrvača. Pitate li bilo kojeg Dagestanca o Ramazanovu, reći će vam da je 'ubojica'. Roberto je kompletan borac - prokomentirao je okršaj s hrvačem.

Rekao je to u gostima kod uglednog MMA novinara Ariela Helwanija te nastavio s pohvalama na račun hrvatskog borca.

- Vjerujem da je on sljedeća velika stvar u borilačkom sportu. Jako smo selektivni po pitanju dovođenja boraca. On je jedan od onih fenomena koji su nevjerojatno brzi, eksplozivni, imaju dobar balans i visoki borilački IQ - objasnio je.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Podsjetimo, Sityodtong je svojevremeno stigao u Zagreb kako bi potvrdio dovođenje Soldića koji je tad istaknuo da želi postati prvak u različitim borilačkim vještinama što mu ONE i omogućuje. A spomenuti posjet Zagrebu nije mogao proći ni bez odlaska kod legende sporta Mirka 'Cro Copa' Filipovića (48) gdje su odradili i trening.

- Pozvao nas je u svoju kuću, nestvaran trenutak. Mirkov sam fan od djetinjstva, a on nas je pozvao kod sebe. Mirko je luđak, trenira svakog dana po tri, četiri sata. Bili smo u njegovoj dvorani, u njegovom podrumu. Mislio sam da će to biti trening od pola sata, a na kraju smo trenirali oko tri sata - zaključio je Chatri o iskustvu s Hrvatskom.

