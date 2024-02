Vođa Delija otkrio je jezivi plan: Pratili smo Dražena po Zagrebu. Htjeli smo mu polomiti noge

Dražen Petrović tad je bio igrač Cibone s kojom se Zvezda mučila i htjeli smo ga neutralizirati. Prvo smo ga željeli zaplašiti i zaprijetiti mu, a poslije ga prebiti. Ideje su se sve više radikalizirale, započeo je u emisiji 'Ultras, Timina priča' vođa ultrasa Crvene zvezde 80-ih i 90-ih godina Zoran Timić 'Tima'.

Rivalstvo Delija i zagrebačkih Bad Blue Boysa bilo je posebno izraženo u predratnom razdoblju, a bivši vođa navijača Zvezde objasnio je da su bili ozbiljni u namjeri da teško ozlijede Dražena Petrovića.

- Došli smo do ideje da mu palicama polomimo noge prije neke važne utakmice protiv Zvezde. Pratili smo ga nekoliko dana po Zagrebu, ali je to bilo dosta teško jer tada nisu postojali mobiteli. No, saznali smo njegovu rutinu, gdje ide poslije treninga, gdje stanuje, u kojem kafiću sjedi - prisjeća se 'Tima' pa nastavlja:

- Problem je bio u tome što nikada nije išao sam, uvijek je bio s društvom ili djevojkom. Vratili smo se u Beograd i dogovorili da ćemo to napraviti kad će biti odlučujuća utakmica s Cibonom te sezone. No, tad smo izgubili već u polufinalu pa nije bilo potrebe za nečim takvim.

Plan je bio dobro razrađen, a Delije su imale stožer u centru Zagreba i to u zgradi gdje je bio omiljeni kafić Bad Blue Boysa.

- Počeli smo se družiti sa Srbima iz Zagreba koji su navijali za Zvezdu. To je preraslo u takvo drugarstvo, stan u Medulićevoj ulici postao nam je navijačka baza. Skupljali smo se i smišljali kako da napadnemo navijače Dinama ili Cibone i uzmemo im transparente. U prizemlju te zgrade bio je kafić Kalnik, glavna baza Bad Blue Boysa. Ali, to smo saznali tek nekoliko godina kasnije...