Vodio Hajduk bez poraza ali je dobio otkaz. Hajduk bi mu se morao odužiti novom pozicijom

U sjeni angažmana Ivana Leke ostao je njegov prethodnik Mislav Karoglan, koji je uskočio na užarenu klupu Hajduka u vrlo nezgodnom trenutku. I nije razočarao! Štoviše, u 12 službenih utakmica koliko je vodio prvu momčad nijednom nije poražen i ostat će u povijesnim knjigama Hajduka upisan kao jedinstven slučaj, kao trener koji je dobio otkaz iako nije poražen!?

No trenerski posao je takav, ma koliko bizarno ili nevjerojatno zvučalo, danas nitko od navijača Hajduka neće pustiti suzu za Karoglanom jer se svi vesele angažmanu Ivana Leke i novoj nadi koju on donosi na Poljud. Nadi da će Hajduk stići do cilja i napokon vratiti naslov prvaka na Poljud.

Nema službene informacije što će biti s Mislavom Karoglanom i ljudima s kojima je on surađivao u stručnom stožeru, no neslužbene informacije govore kako bi oni trebali povesti momčad na pripreme u prva dva dana, nakon čega će je preuzeti Leko sa svojim stožerom. Karoglan i njegovo suradnici trebali bi dobiti nove uloge u stručnoj piramidi Hajduka, što su rezultatima i načinom na koji su vodili momčad, kako su se ponašali i predstavljali klub u ne baš lakim vremenima definitivno zaslužili.

Imoćanin je nakon Dambrauskasa dobio priliku kao privremeno rješenje, samo za dvije domaće utakmice protiv Rijeke i Istre 1961, nakon kojih je slijedila prvenstvena stanka. Obzirom da čelnici kluba nisu uspjeli pronaći željeno rješenje, Karoglan je ostao na klupi sve do zimske stanke u kojoj je Ivan Leko postao slobodan.

- Ponosan sam, za sve nas Dalmatince je san dobiti priliku voditi Hajduk – rekao je nakon preuzimanja klupe Karoglan i dodao:

Osjećam zahvalnost, poniznost i odgovornost, ali nije ovo trenutak za slavlje. Nemam puno vremena pripremiti utakmicu u odnosu na kolegu koji je otišao.

Iz današnje perspektive, sada kad znamo da je Ivan Leko novi trener, možemo tumačiti i onu poznatu Karoglanovu izjavu od prije dva mjeseca, kada je kazao kako će Hajduk u drugom dijelu sezone imati jako dobrog trenera. Očito je već tada znao da čelnici kluba traže drugo rješenje te da će on ostati na klupi samo ako ga ne pronađu. Za razliku od mnogih drugih kolega, Karoglan je pristao biti "rezervno rješenje" i to mu svakako služi na čast. Stavio se u službu kluba i to bi mu čelnici svakako morali honorirati...

