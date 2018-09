Vodio koze, igrao za Zrinjski, a sad je najbolji igrač na svijetu

Fantastični Luka Modrić ostvario je ono o čemu svaki dječak sanja kada se počne baviti nogometom, a to je postati najboljim na svijetu. No, do tog uspjeha je jako teško doći, a i sam Luka je svjestan toga.

Potrebno je proći kroz trnje, proliti litre znoji, nikad ne odustati, sve je to slijedio Luka i postao najbolji na svijetu.

[video: 1201360 / ]

Od teškog djetinjstva obilježenog ratom pa do elite svjetskog nogometa i najboljeg igrača na svijetu, to je priča kapetana hrvatske nogometne reprezentacije. Luka je osvajanjem nagrade The Best došao uz bok najvećima.

Život u prognanstvu

Rodio se u Zadru 9. rujna 1985. godine. Prvih pet godina života proveo je u malom zaseoku Modrići kraj Obrovca, u podvelebitskom kraju. Narod kaže da su jedini koji tamo mogu živjeti poskoci i - Modrići. Ime je dobio po djedu Luki koji je po zanimanju bio cestar.

Luka je imao težak život tijekom domovinskog rata, a svoje dječačke dane provodio je u prognanstvu po hotelima u zadarskom zaleđu. Kako je i sam rekao, nikada neće zaboraviti odakle je došao.

Njegov djed Luka ubijen je od četničkih paravojnih snaga, a njegov otac Stipe odmah je poslao obitelj u Zadar kako bi bili sigurniji. Tamo ga je čekao život po hotelima, no taj način života donio mu je nešto što će ga obilježiti za cijeli život - nogomet.

Luka se sa sedam godina zaljubio u nogomet kada je počeo trenirati za Zadar, a to je bila ljubav na prvi pogled. Modrić se nije odvajao od lopte i nije prestajao razmišljati o glavnoj sporednoj stvari na svijetu. Šutao je tako Luka svaki dan loptu po oronulim igralištima u mislima imajući svoje idole Zvonimira Bobana, a kasnije i Francesca Tottija zbog kojih se zaljubio u nogomet. Tko bi se tome nadao, od malenog dječaka u prognanstvu postati takav nogometni virtuoz kojemu će se diviti cijeli svijet.

- Tata me je sa sedam godina upisao u osnovnu školu i u nogometni klub Zadar. Otkad znam za sebe igrao sam se s loptom. Kada gledam slike iz obiteljskog albuma, vidim da mi je lopta uvijek bila u rukama - prisjećao se glavni kotačić moćnog Reala iz Madrida.

Vodio koze

Prije 28 godina Pavle Balenović, nekadašnji svirač bendža u legendarnoj country grupi Plava trava zaborava, snimao je dokumentarac o vukovima na Velebitu i uhvatio kadar koji će brzinom munje postati apsolutni hit.

Na velebitskom kršu u zaleđu Zadra uhvatio je malog Luku u prevelikoj mu jakni, danas hrvatskog kapetana i ponajboljeg svjetskog igrača koji je našu domovinu uveo u finale Svjetskog prvenstva u Rusiji, kako tjera koze u štalu.

Foto: YouTube

Jedan korisnik YouTubea prepoznao je malog Luku i odmah upitao 'je li moguće da je to on na snimci'. Balenović je odgovorio:

- To je on!

Video pogledajte ovdje, na 2:30.

Hajduk ga nije htio

Jedan od najvećih promašaja u povijesti Hajduka, ako ne i najveći dogodio se kada je Luka imao 15 godina. Zadar i ostatak Dalmacije su uvijek bili baza sjajnih igrača za Hajduk, a tadašnji Modrićev trener iz Zadra odlučio ga je odvesti tamo na probu. No, Splićani su ga odbili smatrajući da je preslab i da nema dovoljne dobre fizičke predispozicije da igra za Hajduk. Ovu odluku u Hajduku sigurno sanjaju već godinama.

Početak u Dinamu

No, veliku pogrešku Hajduka nije ponovio i Zdravko Mamić, koji je tada bio član izvršnog odbora Dinama. Luka je u Dinamo stigao 2000. godine te je s njima potpisao stipendijski ugovor. Došao je tako Luka sa 15 godina potpuno sam u Zagreb bez ikoga, no to je sve bilo preduvjet da ostvari svoju najveću želju, da postane nogometaš i to najbolji na svijetu. Dvije godine igrao je za mlađe kategorije, a onda je došlo vrijeme za afirmaciju u seniore. Pošto je bio neiskusan da već zaigra za seniore Dinama, Modri su ga odlučili poslati na kaljenje u Zrinjski, a to je, na kraju će se ispostaviti, bio fantastičan potez i počelo je zlatno razdoblje budućeg hrvatskog kapetana.

Foto: Stojan Lasic/PIXSELL

Zrinjski i Ultrasi su ga primili sjajno, a Luka je tamo počeo briljirati i dokazivati svoju kvalitetu. Proglašen je najboljim mladim igračem lige, a Ultrasi su mu dodijelili nagradu Filip Šunjić Pipa koja se dodjeljuje igraču koji se istaknuo svojom borbenošću i srčanošću. Ubrzo je svoj novi put na posudbama nastavio u Zaprešiću za Inter, a 2003. godine u Dinamu su odlučili kako ga više neće slati na posudbe i da je vrijeme da dobije priliku u njihovom kadru.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

U Dinamo je pokazao kakva je klasa, a s njima je osvojio tri kupa i dva prvenstva. Postao je njihov kapetan, zaštitno lice, a vodio ih je do pobjede velike pobjede protiv Ajaxa, pobjedi koja je otišla u anale zagrebačkog kluba. Naravno to nije prošlo nezamijećeno za bogate zavodnike iz Europe, a najkonkretniji bio je Tottenham i doveo ga 2008. godine za rekordnih 21 milijuna eura, čime je postao najskuplji hrvatski igrač.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Odlazak u inozemstvo

U Spursima je za četiri godine skupio 160 nastupa, a svojevremeno je činio Crottenham zajedno sa Nikom Kranjčarom, Vedranom Ćorlukom i Stipom Pletikosom. Ordinirao je Luka po terenima Engleske i godinama bio velika želja najbogatijih engleskih klubova Chelsea i Manchester Uniteda. Na kraju, unatoč velikim ponudama, Modrić je odlučio slijediti svoj san i potpisati za jednog najvećih klubova na svijetu, Real Madrid. Njegov klub dobio je 30 milijuna eura, a potpis na ugovor Luka je stavio 2012. godine u osmom mjesecu, a kako bi se ono reklo, ostalo je sve povijest.

Foto: Nick Potts/Press Association/PIXSELL

Početak u Realu nije išao onako kako su svi očekivali. Svi su blatili Modrića, počevši od Gutija i legendi kluba pa nadalje, te je uskoro proglašen za najgore pojačanje La Lige. No, uskoro je Luka začepio usta kritičarima i pokazao o kakvoj igračini je riječ te je službeno počela njegova era u Madridu. Fantastične igre pružao je na sredini terena, fascinirao sa svojim potezima te hranio Ronalda i ostatak ekipe s loptama. Sve se to na kraju isplatilo i u dosadašnjih šest godina u Realu pobrao je sve što se može. Osvojio je čak 14 trofeja, a od toga čak četiri lige prvaka, od čega tri zaredom. U vitrinu se još smjestio i naslov španjolskog prvenstva, tri puta svjetsko klupsko prvenstvo, dva puta španjolski superkup te tri puta Uefa Superkup.

Foto: PAUL HANNA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Svjetsko prvenstvo za pamćenje

To je to. Prvo si smatran jednim od najgorih pojačanja u povijesti kluba, a onda svima dokažeš suprotno i postaneš jedan od ikona kluba. To je što se samo poželjeti može kada postaneš profesionalni nogometaš. Sjajna prošla sezona sigurno je kandidirala Luku za jednog od najboljih igrača Europe, a onda je došlo Svjetsko prvenstvo u Rusiji. To je Mundijal koji će zauvijek biti urezan u sjećanje hrvatskih nogometaša i navijača. Tih mjesec dana nikada neće biti zaboravljeno.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Modrić je opravdao svoj zvjezdani status i kvalitetu s kojom je stigao u Rusiju te je bio prva violina Vatrenih. Fantastično je dirigirao veznim redom i doveo hrvatsku sve do finala. Hrvatska je nažalost izgubila od Francuske, ali osvojili su srca navijača diljem svijeta. Na kraju su svi shvatili kome treba ići nagrada za najboljeg igrača prvenstva, a to je Luka dobio bez previše polemike. Hrvatski vođa, kapetan i odveo je Hrvatsku do najvećeg uspjeha u povijesti hrvatskog sporta.

Najbolji igrač na svijetu

Prva nagrada za sjajnu sezonu stigla je krajem kolovoza kada je dobio trofej za najboljeg igrača Europe, no najbolje je tek slijedilo.

Foto: ERIC GAILLARD

I tako stojiš sam pred brojnim uzvanicima u londonskoj dvorani, reflektori usmjereni prema tebi na pozornici, a iz gledališta te gledaju legende svjetskog nogometa poput Zidane, Roberta Carlosa, Ronaldinha. I to potpuno zasluženo jer si najbolji nogometaš svijeta. Dižeš taj trofej "The Best" i zarađuješ ogroman pljesak.

Foto: JOHN SIBLEY

To je sve danas doživio Luka Modrić, moment koji sanja svako dijete koje se počne baviti nogometom, moment koji te obilježava za sve vijeke vjekova. I to je Luka apsolutno zaslužio, doći uz bok najboljima na svijetu i ući u povijest. Najbliži osvajanju ove nagrade bio je Davor Šuker, a Modrić ga je danas nadmašio i postao najbolji igrač hrvatske u povijesti.

To je taj mali dječak koji se loptao po oronulim igralištima, koji je vodio ovce po Velebitu. Nije nikada odustajao od svog sna i ušao je u nogometnu povijest, ono što je i zaslužio...