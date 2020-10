Vodio me švedski izbornik, taj ne odustaje od svoje vizije igre

Kad smo s Nörrkopingom postali prvaci, bila je ludnica. Šveđani nisu toliko emotivni kao mi, a a vikenda je tamo svetinja. Oni ne piju svaka dva, tri dana, već jednom u dva tjedna i onda se tako sastave da ne znaju kući!, priča nogometaš Varaždina

<p>"Vatreni" u nedjelju na Maksimiru (18 sati) u trećoj utakmici Lige nacija dočekuju Švedsku.</p><p>Švedska dolazi nakon pobjede protiv Rusije 2-1 u prijateljskom susretu. Šveđane od lipnja 2016. godine vodi <strong>Jane Andersson</strong>, trener koji je prije vruće izborničke klupe, od 2011. godine vodio Norrköping. S njim je 2015. godine osvojio naslov prvaka Švedske.</p><p>U to vrijeme u momčadi koju je vodio sadašnji švedski izbornik igrao je <strong>Nikola Tkalčić</strong> (30), sadašnji igrač Varaždina. On je u redove švedskog prvoligaša stigao također 2011. godine iz tadašnjeg NK Varaždina.</p><p>- Mnogo toga u svojoj karijeri mogu zahvaliti upravo ovome treneru. Osvojili smo naslov Švedske, bilo je to prava ludnica u gradu. Stvarno za povijest - priča nam Tkalčić, koji je za Norrköping nastupio 108 puta i postigao je osam golova.</p><p>Tkalčić ističe da sadašnjeg švedskog izbornik krasi izuzetna studioznost.</p><p>- On je vrlo smiren, no kad osjeti nepravdu poludi i stane iza ekipe. Vrlo je studiozan u pripremi susreta i ima specifičnu viziju nogometa od koje ne odustaje ni pod koju cijenu - priča nam Tkalčić, koji za Norrköping nastupao do 2018. godine.</p><p>Kasnije je igrao za norveškog prvoligaša Sarpsborg 08, pa za norveškog drugoligaša Aalesund, gdje je bio na posudbi, dok je posljednji angažman prije prelaska u redove varaždinskog prvoligaša imao u švedskom drugoligašu Jönköpings Södri.</p><p>Tkalčić, rodom iz Konjšćine, zaljubio se u Švedsku i planira se vratiti na sjever Europe. No, nije se zaljubio samo u zemlju nego i u Evelinu s kojom je već godinama u vezi.</p><p>- Plan je vratiti se na sjever Europe - smije se Tkale, koji se vrlo brzo prilagodio na skandinavski način život.</p><p>- Predivno je živjeti u Švedskoj. Ono što je posebno lijepo je priroda, a budući da je moj hobi ribičija dosta vremena sam provodio u sportskom ribolovu - dodao je Tkalčić.</p><p>A vrijedi li za Šveđane da su hladni i da se "obloču" za vikend?</p><p>- Da, Šveđani nisu toliko emotivni kao mi ili neki drugi državljani s Balkana. No, ima to svoje prednosti. A što se tiče vikenda u Švedskoj, on je tamo svetinja. Rijetko tko radi prekovremeno, a kad radi to se uvijek dvostruko plaća. Što se tiče uživanja alkohola. Oni ne piju svaka dva, tri dana, već jednom u dva tjedna i onda se tako sastave da ne znaju kući - objašnjava.</p><p>Što se tiče kvalitete švedskog klupskog nogometa naspram hrvatskog, Tkalčić daje prednost 1. HNL.</p><p>- Ma naša liga je mnogo jača. Deset klubova je i gotovo svaki svakoga može pobijediti, a u prvoj švedskoj ligi bi po meni samo tri najbolja kluba bila konkurentna u 1. HNL - objašnjava Tkalčić.</p><p>No, kakav status nogomet ima u Švedskoj?</p><p>- Nogomet i hokej su u Švedskoj podjednako popularni, a na nas Hrvate u nogometu gledaju kao bogove - dodaje.</p><p>Popularnosti nogometa u Švedskoj sigurno je svojim igrama i pojavom doprinio <strong>Zlatan Ibrahimović</strong>, kojem su u rodnom Malmöu podigli spomenik.</p><p>- Njega, kao i svugdje, i u Švedskoj ili vole ili ne vole. Nema tu sredine. Šveđani kao njegova nasljednika vide napadača Sociedada <strong>Alexandera Isaka</strong> - dodao je Tkalčić, koji je svlačionicu u Norrköpingu dijelio sa švedskim reprezentativcima Kenom Semom, igračem Watforda, i Sebastianom Anderssonom, stoperom Kölna, koji će zbog ozljede propustiti susret s Vatrenima.</p><p>Što se tiče trećeg susreta 3. kola Lige nacija Tkalčić prednost daje Dalićevim izabranicima.</p><p>- Hrvatska sigurno ima bolju momčad. Njihova najveća opasnost je <strong>Emil Forsberg</strong> iz Leipziga, no vjerujem da ćemo naći rješenje za njega i stići do prve pobjede u Ligi nacija - zaključio je 30-godišnji igrač Varaždina koji se trenutno oporavlja od ozljede zadnje lože.</p>