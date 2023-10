Vojnović o Livaji: Ne želim da me zamrzi pola Hrvatske. Volio bih da si kaže 'Dobra odluka'

Hrvatska od 20:45 igra protiv Turske možda i odlučujuću utakmicu kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Bivši nogometaš, a sada stručni komentator Aljoša Vojnović govorio je u studiju Nove TV o odlasku Marka Livaje.

- Najdelikatnija tema koju smo morali otvoriti večeras. Livaja je donio dobru odluku, ona je dobra za njega. Vjerujem da je ne bi donio da je mislio da nije dobra. Kada uzmemo u kontekst HNS i izbornika, nije bilo velike kuknjave u medijima. Neke stvari mi ne znamo, no čini mi se da ta odluka nije nikoga iznenadila. Idemo dalje, reprezentacija je veća od svih, s te je strane prošlo OK - rekao je Vojnović i nastavio:

- Vjerujem da su i navijači Hajduka zadovoljni tom odlukom. Imam puno prijatelja hajdukovaca. Mnogi misle da Livaja nije bio dovoljno korišten u reprezentaciji iako je imao bitnu ulogu na Svjetskom prvenstvu. Njima je u redu da nije dio te cijele priče. Sad ćemo spomenuti drugi dio navijača, to su svi ostali koji ne gledaju blagonaklono na Livaju.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Vojnović je spomenuo to da je Livaja promijenio nekoliko klubova.

- Gledamo Livaju kao profesionalca, ali on je prije svega čovjek. Promijenio je osam-devet klubova. Što nam to govori? Najčešće su to oni koji traže idealnu situaciju za sebe. A pritom ne mislim samo na pitanje trenera ili na banalne stvari poput udaljenosti aerodroma od mjesta u kojem žive.

Vojnović je u karijeri igrao za Slaven Belupo, Osijek, Split, Istru i još nekoliko klubova. Rekao je kako je imao sličan stav kao Livaja, ali da mu se ne sviđa tajming u kojem je Livaja to odlučio.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Nagađam i pokušavam što bolje ispričati, ne želim da me zamrzi pola Hrvatske. Livaja je netko tko se tražio. Pronašao se u Hajduku, odgovara mu ta situacija. Mislim da nemam mandat za osuđivanje. Ja sam promijenio 13 klubova, imao sam upravo takav stav. Odlazio sam i zbog glupljih stvari od Markove u kontekstu reprezentacije. Odluka je skroz OK. Problematičan dio je tajming odluke jer nas je ona stavila u problem. Livaja bi, da nije donio takvu odluku, vjerojatno bio u prvom sastavu. Vrijeme će pokazati svoje. Livaja mora živjeti sa svojom odlukom. Ne sudim niti guram priču na jednu ili drugu stranu. Volio bih da Livaja jednog dana, kada sjedne sam sa sobom, kaže: "To je bila dobra odluka".