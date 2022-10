Vojvodić odlazi iz Šibenika: Sad mali odmor pa u nove pobjede

Monika Vojvodić na društvenim je mrežama objavila da odlazi iz Šibenika s mjesta voditeljice marketina i glasnogovornice.

"Nakon skoro pola godine došlo je vrijeme da napustim "klupu" HNK Šibenika. Želim se zahvaliti klubu na pruženoj prilici, stručnom stožeru i igračima na dobroj suradnji, a posebne zahvale želim uputiti našim navijačima bez kojih niti jedna utakmica ne bi bila potpuna", napisala je.

Vojvodić je nekoć bila perspektivna košarkašica, a igrača je u Jedinstvu sve do kraja osnovne škole. Osvojila je sve što je mogla, pa čak i Waba ligu nekoliko puta nakon čega je uslijedio poziv hrvatske reprezentacije zbog koje se s obitelji preselila u Zadar.

"Kao bivša sportašica znam koliko znači podrška sa tribina.Također hvala svim Šibenčanima i Šibenčankama što su me tako brzo prihvatili. A sad mali odmor pa u nove pobjede", dodala je.

Monika je inače rođena u Tuzli gdje je završila osnovnu školu, srednju u Zadru, a fakultet pak u Sloveniji.

- Marketing i odnosi s javnošću su me oduvijek zanimali, a kako sam cijeli život provela u sportu, ovaj posao je za mene idealan. A to što sam se zaposlila u nogometnom, a ne u košarkaškom klubu, i nije posebno čudno, ipak je nogomet "najvažnija sporedna stvar na svijetu" pa sam ga tako i ja pratila dok sam igrala košarku. Aplicirala sam i na natječaj za isti posao u KK Zadru, ali nisam prošla. Ubrzo potom kontaktirali su me iz Šibenika, željeli su osnažiti kadar ženama i dići taj segment kluba na viši nivo. Njihova vizija se poklapala s mojim željama i sad sam tu - ispričala nam je Monika u jednom od intervjua.

Najčitaniji članci