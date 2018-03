Volkov nokautirao Werduma! Craig slavio sekundu do kraja

UFC Fight Night 127 ili kako se popularno u medijima nazivao UFC London priredio je zaista pravi spektakl premda popis borbi na prvu, izuzevši glavnu i doglavnu borbu večeri, baš i nije bio preatraktivan po imenima. Jan Blachowicz, koji se u zagrebačkoj Areni borio s našim Igorom Pokrajcem, revanširao se Jimiju Manuwi dok je bivši UFC-ev prvak Fabricio Werdum doživio težak nokaut od ruskog diva Aleksandera Volkova!

Alexander Volkov just trolled the ultimate jester. What a time to be alive! #UFCLondon pic.twitter.com/4ceVFm1F4L