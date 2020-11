Vozači napali F1: Zgrožen sam. Stalno su prikazivali nesreću

<p>Australski vozač <strong>Daniel Ricciardo</strong> oštro je kritizirao višestruko ponavljanje snimke teške nesreće Haasova vozača Francuza Romain Grosjeana i rekao da je zgrožen "hollywoodskim" tretmanom koji je imao taj udes, dok su se ostali vozači pripremali za ponovni start.</p><p>Grosjean je u prvom krugu, nakon kontakta s drugim bolidom, probio metalnu ogradu pri čemu se njegovo vozilo prepolovilo i zapalilo, a Francuz je uspio napustiti plamteći dio bolida i čudesno proći bez težih ozljeda</p><p>"Zgrožen sam i razočaran Formulom 1 i načinom na koji su odlučili pokazati tu nesreću, gdje su neprestano prikazivali zapaljeni i - prepolovljeni automobil - izjavio je vozač Renaulta Daniel Ricciardo.</p><p>- Ni to im nije bilo dovoljno nego su onda pokazali i kako je to zabilježila kamera na njegovom bolidu. Zašto je bilo potrebno da to vidimo? Mi smo se za sat vremena trebali ponovno natjecati. Njegova obitelj je morala ponovno kroz sve prolaziti gledajući to. Sve naše obitelji su to gledale... To je doista nepošteno. To nije zabavni program - dodao je Australac.</p><p>Ricciardo je rekao da Formula 1, čija su komercijalna prava u vlasništvu američke tvrtke Liberty Media, ima sreće da se nije morala baviti pričom s drugačijim scenarijom.</p><p>- Prikazati to kao da se radi o uratku iz Hollywooda, uopće nije zabavno. Mogli su to napraviti dan poslije, ali ne danas - rekao je vozač Renaulta.</p><p>Glasnogovornik Formule 1 je u svom komentaru ovog slučaja ukazao na protokol kojim je utvrđeno da se ponovljene snimke teških nesreća prikazuju samo u slučaju kad vodstvo utrke potvrdi da je vozač prošao bez težih ozljeda, a u suprotnome se ne prikazuju.</p><p>Mercedesov vozač Valtteri Bottas složio se da su ponovljene snimke bile uznemirujuće.</p><p>- Vjerujem da gledatelji to žele vidjeti. No, trebale bi postojati i neke granice. Moglo je biti i drugačije, mogao se zaglaviti pa ne bi mogao izaći iz automobila - izjavio je finski vozač.</p><p>Vođa Mercedesove momčadi Toto Wolff rekao je da su slike bile zastrašujuće, ali da "ako nisi transparentan kao organizacija, riskiraš da netko drugi prikaže nešto što je izvan tvoje kontrole".</p><p>Utrka u Manami prekinuta je na 80 minuta, koliko je trebalo radnicima na stazi da počiste ostatke vozila i poprave metalnu ogradu kroz koju je Haas svojim bolidom prošao.</p><p>Romain Grosjean se putem društvenih mreža oglasio iz bolnice poručivši da se "relativno dobro osjeća" i "da se nada da će uskoro moći i napisati kako se oporavlja", pokazujući pritom svoje šake omotane zavojima.</p>