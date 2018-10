Vozi klupski auto, prima plaću, a uoči derbija - trenira rivale?!

S Celjem dogovara sporazumni raskid ugovora. Prema njemu dobiva plaću sljedećih sedam mjeseci, a za to vrijeme i dalje ima pravo na klupski auto. Ni dva tjedna kasnije evo njega u dvorištu rivala Kopera, priprema igrače za derbi protiv - Celja!

Branko Tamše s Celjem je osvojio pet naslova prvaka Slovenije, ali nakon niza loših rezultata, u razgovoru s upravom, odlučeno je da je najbolje za sve da se raziđu. I da to naprave prijateljski, džentlmenskim dogovorom.

U Celju su, blaga je riječ, poludjeli, kad su vidjeli da Tamše vodi treninge njihovih rivala i to uoči međusobne utakmice Koper - Celje.

- Klub je u skladu s dobivenim provjerenim informacijama napravio sve kako bi zaštitio svoj ugled. Svu svoju pozornost okrećemo prema bitnim utakmicama koje nas čekaju - objavio je rukometni klub Celje.

Koperu nije pomogao donedavni trener Celja, gosti su slavili 34-32, ali to je manje bitno za ovu priču. Isto tako, u ugovoru nije bilo stavke koja bi zabranila Tamši da trenira i pomaže drugim klubovima, ali ispalo je baš - nezgodno.

- U aneksu ugovora lijepo piše da nisam više trener Celja i da mogu ići kamo god poželim. Istina je ovakva, moj prijatelj Uroš Rapotec dobio je posao kao trener Kopera i devet dana prije utakmice protiv Celja nazvao me i pitao mogu li mu pomoći oko priprema za utakmice, treninga i svih stvari koje su njemu bile nove. Pričali smo općenito o rukometu, a onda smo otišli na ručak s ljudima iz njegovog kluba, tamo je bio i predsjednik, i netko je predložio da dođem na trening u Koper. Žao mi je što se to dogodilo baš uoči utakmice protiv Celja - rekao je Branko Tamše za slovenski Delo.

- Sad sam u očima mnogih izdajnik, Juda. Ali savjest mi je čista jer radim za dobrobit slovenskog rukometa. Nisu me zvali samo ljudi iz Kopera. Oni koji me optužuju, neka me nazovu i reći ću im sve. Ništa ne skrivam, pa svi su me vidjeli u Koperu. Možda sam u očima Celjana izdajnik, ali sve je ovo malo prenapuhano - dodaje Tamše.