Karoglan je potvrdio: Nikola Kalinić vratit će se u Hajduk!

Hajduk je u nikad boljem raspoloženju otišao na reprezentativnu stanku, a razloga je mnogo. Atmosfera je u klubu opet sjajna, Mislav Karoglan preporodio je momčad nakon velike krize i povezao četiri pobjede. I ono najbitnije za njih, 'bili' predvode HNL ljestvicu s pet bodova više od Rijeke uz utakmicu više te čak devet bodova viška u odnosu na Dinamo, ali i dvije utakmice više.

Sve je to prirodno sa sobom povuklo euforiju koja se vratila među navijače Hajduka koji su u rekordnom roku pokupovali više od četiri tisuće ulaznica za gostovanje kod Istre u 16. kolu HNL-a.. Aldo Drosina je gotovo pa rasprodana, a Marko Livaja i njegovi suigrači imat će osjećaj kao da igraju na svome stadionu.

Navijače i javnost zanimaju i informacije o Nikoli Kaliniću. Karoglan se tijekom stanke sastao s njim i razgovarao o mogućem angažmanu, no još nije poznato hoće li se bivši 'vatreni' vratiti na Poljud.

O tome, ali i utakmici s Istrom, trener Hajduka Mislav Karoglan govorit će od 13 sati kada je na rasporedu press konferencija uoči Istre.

Je li Kalinić blizu?

- Ima on volje za povratak, imamo svi volje. Razgovarao sam s njim jučer, ide sve u dobrom pravcu. On smatra da mu trebaju individualni treninzi prije priprema. Ako bude sve u redu sa zdravljem, on će se priključiti nama na zimskim pripremama - rekao je Karoglan.