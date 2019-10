Vraća se kontrolirani nogomet: Kruno Jurčić preuzeo Al-Nasr

Nakon što je prošle godine završio šesti u prvenstvu Saudijske Arabije sa Baniyasom, Krunoslav Jurčić (49) otišao je iz kluba, a sad je pronašao novi angažman. Vraća se u UAE gdje će preuzeti Al-Nasr, klub koji je prije vodio današnji trener NK Varaždina Luka Bonačić (64).

