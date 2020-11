'Vragovi' sredili 'svece': Cavani zabio u sudačkoj nadoknadi

U 59. minuti Cavani je uposlio Bruna Fernandesa koji smanjuje zaostatak gostiju, a u 74. minuti Cavani glavom zabija za 2-2. U trećoj minuti nadoknade opet zabija glavom za pobjedu 3-2

<p>Nogometaši Southamptona, iza kojih je bio niz od pet pobjeda i dva remija, bili su na dobrom putu da u nedjelju u 10. kolu Premier lige kod kuće slave protiv Manchester Uniteda, jer su nakon prvog poluvremena vodili sa 2-0, ali su na kraju izgubili sa 2-3 pogotkom Cavanija u sudačkoj nadoknadi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ibra na jahti</strong></p><p>Domaćini su poveli nakon kornera u 23. minuti. Veznjak James Ward-Prowse odlično je ubacio na prvu stativu, a poljski stoper Jan Bednarek glavom pogađa za 1-0. Deset minuta kasnije "sveci" su povisili na 2-0. Opet je u glavnoj ulozi bio James Ward-Prowse, jedan od najboljih izvođača "slobodnjaka" na svijetu, koji je odlično pogodio iz slobodnog udarca sa 20 metara iskosa. To mu je treći pogodak iz "slobodnjaka" ove sezone u Premier ligi, dva je zabio prije mjesec dana u pobjedi 4-3 protiv Aston Ville.</p><p> No, početkom drugog poluvremena trener Uniteda Ole Gunnar Solskjaer u igru uvodi iskusnog urugvajskog golgetera<strong> Edinsona Cavanija</strong> i to se pokazalo odličnim potezom. U 59. minuti Cavani je uposlio Bruna Fernandesa koji smanjuje zaostatak gostiju, a u 74. minuti Cavani glavom zabija za 2-2. I kada je izgledalo da će susret završiti remijem, Edinson Cavani u sudačkoj nadoknadi (90+3) još jednom zabija glavom i donosi pobjedu Manchester Unitedu. </p><p>U nedjelju se u derbiju kola sastaju Chelsea - Tottenham, a potom i Arsenal - Wolverhampton. </p>