Vranješ dotaknuo dno: Više ne igra ni za rezerve Anderlechta

Afera s Jelenom Karleušom puno je koštala Ognjena Vranješa, a čini se da bi mogla i više.

Vranješ je ranije ove zime izbačen iz prve momčadi Anderlechta jer su u klubu smatrali kako će njegova afera utjecati na njegovu igru, a i stanje u svlačionici općenito. Klub ga je već tada htio prodati, no nije bilo ponuda pa je Vranješ bio prebačen u drugu momčad.

Potom je izgubio i status reprezentativca Bosne i Hercegovine, a sada je njegova karijera poljubila pod. Anderlecht je Vranješu zabranio da igra utakmice i za rezervnu momčad!

Prebacili su ga da trenira s U-23 momčadi, no tamo ne može nastupati. Ipak, mogao bi sudjelovati u prijateljskim utakmicama koje Anderlecht ponekad zna organizirati kako bi održao formu svojim prvotimcima, no što se tiče Vranješeve forme u belgijskom klubu ionako za to previše ne mare. Na njega više ne računaju u nijednoj varijanti, a jedino se nadaju ovo ljeto prodati ga s obzirom na to da mu ugovor traje do 2022. godine.

Vranješ je prije Anderlechta igrao u AEK-u, a i otprije je poznat po skandalima. Ranije je tetovirao četničkog vojvodu Momčila Đujića.