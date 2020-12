Snažan potres koji je u utorak zatresao Petrinju, Glinu i okolicu dobro je uzdrmao i hrvatske sportaše. Tako i mladog vratara Dinama Dinka Horkaša koji je danas na posudbi u Varaždinu. Naime, Dinko Horkaš dolazi iz Siska, gdje je doživio neugodne scene tijekom jučerašnjeg dana.

- Da, imamo velika oštećenja po kući, kapa dimnjaka mi je pala u krov, pa je sve procurilo kad je kiša počela padati tijekom noći. Onda smo imali i poplavu na katu, ali smo sve nekako na kraju uspjeli sanirati - priča nam Dinko Horkaš svoje doživljaje iz Siska , pa nastavlja:

- Dosta mi je tih potresa, cijele panike i svega, pa sada bježimo na more. Prevelik nam je strah biti sada kod kuće, potresi stalno drmaju i dalje, nije baš ugodno živjeti.

A kako je obitelj Horkaš provela večer?

- Spavali smo u autima. Brat i ja u jednom, mama i tata u drugom autu. Ali, znate kako je to, ne možete se baš normalno naspavati u automobilu. A čim vjetar malo jače zapuše, odmah pomislite da stiže novi potres, jako neugodna situacija.

Gdje se vi bili kada je krenuo onaj prvi, najjači potres tijekom jučerašnjeg dana?

- Brat i ja smo bili u kući, on je spavao na katu, dok sam ja dolje gledao televiziju. Ma odmah je nastala panika, potrčao sam na kat prema bratu, sav se 'izubijao' po putu, pa smo oboje izašli van. I onda je nastala strka, mama i tata su bili na poslu, a nikoga nismo uspijevali dobiti. Užas.

Dinku Horkašu je djevojka iz - Petrinje.

- Ma joj, ona živi tamo, srećom kuća joj nije pretrpjela nikakva oštećenja. Njezina kuća je malo povišenija na brdu, a i novija, pa je s njom sve OK. Ma sada svi, cijela moja obitelj i djevojka, idemo na more. Pripreme za novu sezonu mi počinju brzo, a ja se sada samo želim naspavati i konačno - istuširati. Valjda će tamo biti malo mirnije, ali cijela moja obitelj i ja smo dobro, to je najbitnije - završio je Dinko Horkaš.

POGLEDAJTE VIDEO: Rodila u potresu