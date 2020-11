Vratio se nakon mjesec dana pa asistirao Ibri za maestralan gol

<p>Nogometaši <strong>AC Milana </strong>ostvarili su novu pobjedu u talijanskom prvenstvu nakon što su u nedjelju u 6. kolu u gostima dobili <strong>Udinese </strong>s 2-1. Milan je na vrhu tablice s pet pobjeda i jednim remijem.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ibra na jahti</strong></p><p>Bila je to utakmica u kojoj je ponovno briljirao <strong>Zlatan Ibrahimović</strong>, a nakon više od mjesec dana pauze zbog ozljede lakta na teren se vratio hrvatski reprezentativni napadač <strong>Ante Rebić</strong>, koji je ušao u igru u 71. minuti.</p><p>Milan je poveo u 18. minuti, a pogodak je namjestio <strong>Zlatan Ibrahimović</strong>. On je odlično uštopao dugački pas upućen u šesnaesterac i potom je dao povratnu loptu za <strong>Francka Kessiéja</strong>, koji trese mrežu. Domaćini su izjednačili iz penala, kojeg je 48. minuti realizirao <strong>Rodrigo De Paul</strong>.</p><p>No, u 83. minuti ponovno na scenu stupa Ibrahimović. Rebić je oštro ubacio u peterac protivnika, loptu je neuspješno pokušao izbaciti branič Udinesea Sebastian De Maio, ali ona je otišla okomito i Ibrahimović je u padu preko glave zatresao mrežu. Za čistunce to ne bi bile "škarice", ali je svakako bio akrobatski izveden udarac. </p><p>Dan ranije nogometaši Intera su na svom terenu u sudačkoj nadoknadi izvukli remi 2-2 protiv Parme, a oba gola za "nerazzurre" postigli su hrvatski reprezentativci<strong> Ivan Perišić i Marcelo Brozović. </strong></p>