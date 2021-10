"Čestitam Torcidi njihov rođendan, želio bih im pokloniti pobjedu nad Slavenom" kazao je u najavi susreta u Koprivnici trener Hajduka Jens Gustafsson. No umjesto lagane pobjede i rođendanskog poklona, priuštio je Gustafsson navijačima Hajduka, koji su po tradiciji u velikom broju pohodili Koprivnicu, još jednu utakmicu iz noćne more, još jedno mučenje od prve do zadnje minute. Na koncu i poraz 3-2.