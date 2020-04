'Vrijeme je da Hrvatska osvoji stolnotenisku medalju na OI'

Hrvatski stolnoteniski reprezentativac Andrej Gaćina, koji je s hrvatskom reprezentacijom ostvario plasman na OI u Tokiju, izjavio je u novom podcastu "I ja sam sportaš" da je vrijeme da Hrvatska osvoji stolnotenisku medalju na Igrama.

Gaćina je zajedno s Tomislavom Pucarom, Franom Tomislavom Kojićem i Filipom Zeljkom na kvalifikacijskom turniru za OI, održanom u siječnju u Portugalu, poveo hrvatsku stolnotenisku reprezentaciju do ekipnog plasmana na OI u Tokiju koje su zbog pandemije korona virusa odgođene za godinu dana.

- Svi iz reprezentacije smo se zajedno dogovorili da nam je ove godine glavni cilj plasman na Olimpijske igre i da ćemo svi pokušati tempirati formu za kraj siječnja kada nam je bio taj kvalifikacijski turnir. Iako je nama stolnotenisačima dosta teško tempirati formu za nešto jer imamo natjecanja svakih pet do sedam dana, napravili smo najbolje što smo mogli, dogovorili se da ćemo dati sve od sebe i na sreću bilo je dovoljno - kazao je Gaćina.



Za Gaćinu će to biti već četvrte Olimpijske igre, ali i prve u ekipnoj konkurenciji od Pekinga 2008.

- Na OI-ju u Pekingu se 2008. prvi put uvelo ekipno natjecanje na Igrama. Za London i Rio se u ekipnoj konkurenciji moglo kvalificirati samo preko rankinga, a mi ekipno nismo imali dovoljno dobar, tako da mogu reći da je nama ovaj novi model s kvalifikacijskim turnirom jako dobro došao. U Tokiju mislim da imamo dosta dobre šanse, mislim da smo sada deveta ili deseta reprezentacija po rankingu i bilo bi sjajno da uđemo među prvih osam kako bismo u prvom kolu izbjegli najboljih osam reprezentacija. Ako se plasiramo u četvrtfinale, onda je sve moguće. I sami smo si rekli da nemamo što za izgubiti, ići ćemo tamo dati sve od sebe i mislim da imamo dobre šanse i vjerujem da možemo daleko - dodao je.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Osvrnuvši se na kvalifikacijski turnir, Gaćina je rekao da nije bio nimalo jednostavan i da su se naši stolnotenisači morali dobro pomučiti da se kvalificiraju na Igre.

- Istina, u prvom meču protiv Grka bili smo blagi favoriti i to smo dobro odradili i pobijedili 3-0. Protiv Engleza, u meču za odlazak na OI, šanse su bile podjednake i nama i njima. Prvo se igrao meč parova u kojem smo se potajno nadali da možemo iznenaditi i pobijediti jer Kojić i ja igramo dosta dobro parove. Zatim je Tomislav Pucar dobio njihovog prvopostavljenog igrača 3-2 te za na kraju ja igrao protiv njihovog drugopostavljenog igrača protiv kojeg sam dotad imao nula pobjeda i četiri poraza ha, ha. Na kraju sam i ja uspio pobijediti 3-2 te smo ih svladali lakše od očekivanog i plasirali se u Tokio - nastavio je Gaćina, inače rođeni Zadranin.

Iako je već godinama u svjetskom stolnoteniskom vrhu, na početku karijere nije mu bilo jednostavno. Sa samo dvanaest godina preselio se iz Zadra u Zagreb kako bi se maksimalno posvetio onome što voli – stolnom tenisu.

- S dvanaest godina došao sam iz Zadra u Zagreb i zbog toga roditeljima mogu biti zahvalan do kraja života. Brat je tada upisivao fakultet pa je i on došao u Zagreb, a roditelji nas nisu htjeli pustiti same tako da smo se svi zajedno preselili i promijenili svoje živote. Moram reći da mi put nije bio lagan. Znalo se događati i da sam najbolji na rang-listi, a da me nisu slali na turnire. Bio sam dosta podcjenjivan, ali mislim da me upravo to izgradilo u još boljeg igrača i tada sam shvatio da samo ustrajnim radom mogu daleko dogurati - zaključio je hrvatski stolnotenisač.