Vrijeme je da se čelnici Hajduka probude iz zimskog sna. Ovoj momčadi nužna su pojačanja!

Istra je deklasirala Hajduk 3-0 i razotkrila sve slabosti Lekine momčadi. Novi trener zamislio je da njegova momčad igra visoki pritisak na suparnika te da po osvojenoj lopti s puno igrača dođu u završnicu, da uguraju suparnika u gol. Tijekom priprema Leko je to i uigravao, no pripreme i slabašni suparnici su jedno, a HNL nešto posve drugo. Čim se na drugoj strani pojavila ozbiljna momčad poput Istre, koja bez straha i s nekoliko pasova zna izigrati slabašni pritisak i izaći iz svoje polovine terena, obrana Hajduka nađe se na sto muka a trojica stopera ne uspijevaju zatvoriti sve rupe. Hajduku će za igru koji je zamislio Leko trebati još barem nekoliko igrača, baš kao što je trener Hajduka to i kazao.