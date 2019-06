Vrijeme teče: Chelsea mora odlučiti što prije o Kovačiću

Ljetne pripreme za većinu klubova se polako bliže, a Mateo Kovačić i dalje ne zna gdje će nastaviti karijeru. Hrvatski nogometaš je prošlu sezonu proveo na posudbi u Chelseaju. Iako imaju zabranu transfera, Bluesi imaju pravo kupiti Kovu jer je već registriran za njih, no pitanje je hoće li do toga doći.

Mateo je bio nezamjenjiv u prvoj postavi 'plavaca' dok je trener bio Maurizio Sarri, no odlaskom Talijana u Juventus, stvari su se zakomplicirale za njega. Chelsea još nema ni trenera i još nisu odlučili hoće li zadržati Kovačića dok vode pregovore s legendom kluba Frankom Lampardom da sjedne na kormilo kluba. Morat će ubrzati s tom odlukom jer pravo na njegov potpis imaju do 1. srpnja. Poslije toga ga više neće imati pravo kupiti jer su im zabranjeni transferi, a on će biti izbrisan iz njihovog registra igrača.

Real Madrid ga je 2015. godine doveo iz Intera za 35 milijuna eura i sigurno je da ga Madriđani neće htjeti pustiti za manje novca. Dok se ne zna Mateova sudbina na Stamford Bridgeu, ona nije poznata ni u Realu.

"Kraljevski klub" ima previše veznjaka i teško da će Mateo dobiti priliku, više je izvjesnija njegova nova posudba ili transfer ako neki klub odluči isplatiti 35 milijuna eura.

Kovačić je ove sezone za Chelsea odigrao 51 utakmicu uz dvije asistencije. Bio je neizostavan dio 'Sarriballa', a osvojio je i Europsku ligu. No njegova sudbina je neizvjesna i pitanje je hoće liga 'plavci' zadržati...