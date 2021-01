Atletico Madrid sinoćnjom je pobjedom (2-0) nad Sevillom u zaostaloj utakmici prvog kola još jednom pokazao odličnu formu i potvrdio kandidaturu za osvajanje La Lige, prve od 2014. i 11. u klupskoj povijesti!

Momčad Diega Simeona objeručke je prihvatila loš ulazak u sezonu izravnih konkurenata (Real Madrid, Barcelona) te se prometnula kao favorit za naslov, ako je vjerovati kladionicama.

Tečaj da će Atletico osvojiti naslov je 1,75, dok je na Real Madrid 2,50. Barceloni malo tko vjeruje pa je na njihovo osvajanje tečaj 5,50.

Kako su tako "sigurni" u Atletico? Jer su gubili bodove u tek tri prvenstvene utakmice ove sezone. Prvenstvo su otvorili pobjedom (6-1) nad Granadom da bi se potom 'spustili na zemlju' remijima bez golova s Huescom i Villarrealom.

No, od tada su upisali 12 pobjeda i tek jedan poraz - u gradskom derbiju s Realom.

Napad na razini obrane

Od dolaska Diega Simeonea, prva asocijacija na Atletico je neprobojna obrana u kojoj je prvi branič napadač, a tek onda slijedi još nekoliko 'bedema' prije dolaska do fantastičnog Jana Oblaka.

Ni ova sezona nije iznimka pa je Atletico tako u ovoj sezoni primio tek šest golova u 16 odigranih utakmica što znači da primaju gol tek nešto češće od svake treće utakmice. Doista nevjerojatno.

No, treba netko i zabiti gol. Nema problema, zato su za 'ravno' nula kuna doveli Luisa Suareza iz Barcelone. Urugvajac je najbolji strijelac momčadi s devet zabijenih golova. Odmah se iza njega smjestio veznjak Marcos Llorente, on je zabio šest golova što je za veznjaka i više nego efikasno.

Da stvar bude još zanimljivija, i njega su doveli iz tabora izravnog rivala. Real Madrid prodao im je fantastičnog veznjaka za 30 milijuna eura što svakako nije previše za igrača njegovog kalibra pogotovo u ovo vrijeme kad 'svaka šuša' navodno vrijedi silan novac.

Tako da Atletico ne 'kaska' ni u napadačkom dijelu. S 31 zabijenim golom u 16 odigranih utakmica drugi su po efikasnosti, odmah iza Barcelona.

Momčad ispred pojedinca

Ključ cijele nevjerojatne priče Atletica je timski rad. Momčad ne ovisi o pojedincima (Suarez, Felix, Saul, Llorente), već može funkcionirati podjednako i u izostanku nekih igrača. No, taj izostanak često nije 'prisilan' zbog ozljede ili kartona nego zbog sustava igre koji Simeone prilagođava svojim suparnicima. Jedno kolo od prve minute utakmicu će započeti Felix, sljedeću Suarez, a u onoj iza će zajedno. Nema pravila, odnosno postoji samo jedno - iznad svih, Atletico!

Iako je možda prerano govoriti o tituli nakon 16 odigranih kola, no u formi kojoj se nalaze bilo bi čudno kad ne bi bar na trenutak pomislili na nju. Imaju još 22 utakmice do kraja koje nose pregršt bodova, a među njima i one s Realom i Barcelonom koji se zasigurno neće predati bez borbe do samog kraja.

Naši reprezentativci, Ivo Grbić i Šime Vrsaljko, trenutačno ne igraju 'glavnu ulogu' u Simeoneovoj 'bajci'. Mladi golman koji je na Wanda Metropolitano stigao iz Lokomotive upisao je tek jedan nastup u kupu, a nakon što su nedavno iz njega ispali izvjesno je da će Grbić vrlo teško stati između stativa u ovoj sezoni.

Situacija s Vrsaljkom je nešto drugačija, on je Simeoneov miljenik, čisti primjer 'nogometnog ratnika' kakve argentinski stručnjak cijeni. Iako se tek oporavio od ozljede, trebao je 'uskočiti' u Trippierove cipele nakon što je ovaj dobio suspenziju na 10 tjedana zbog dojava informacija oko svojeg transfera, no, na nesreću desnog beka 'vatrenih' suspenziju su mu - suspendirali.

U kupu su nedavno ispali od trećeligaša Cornelle, ali to im ne pada teško zato što će svakako biti manje opterećeni za ostatak naporne sezone, dok im u osmini finala Lige prvaka slijedi pravi ispit - Chelsea.

Engleska je momčad u zadnje vrijeme u lošoj formi, no do 23. veljače sve se može promijeniti.