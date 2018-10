Vrsaljko i Perišić su asistirali, Barca 4 utakmice bez pobjede

Nakon četiri prvenstvene utakmice koje je propustio jer se ozlijedio u utakmici Hrvatske i Španjolske, Šime Vrsaljko se vratio na teren i nakon samo 14 minuta igre upisao svoju prvu asistenciju u Interu.

Momčad iz Milana je na gostovanju kod SPAL-a slavila s 2-1, a Vrsaljko je u 14. minuti sjajno ubacio s desne strane na glavu Icardiju koji pogađa za vodstvo.

SPAL je u 18. minuti mogao do izjednačenja, ali je Antenucci promašio penal koji je skrivio Miranda. Izjednačenje je ipak stiglo u drugom poluvremenu, a za 1:1 je zabio Paloschi u 72. minuti nakon ubačaja Faresa.

Pobjedu Interu osigurao je kapetan Icardi svojim drugim golom, ovoga puta na asistenciju Ivana Perišića. Perišić je sjajnom prizemnom loptom pronašao Icardija na rubu kaznenog prostora, a Argentinac je mirno plasirao loptu u mrežu.

I Vrsaljko i Perišić su odigrali čitavu utakmicu, a Marcelo Brozović nije bio u kadru za utakmicu zbog problema s mišićem.

Barca opet bez pobjede, Sevilla je prva

Trend europskih velikana koje u ovom trenutku trese kriza nastavila je i Barcelona!

Katalonski klub odigrao je 1:1 na gostovanju kod Valencije te je prepustio prvo mjesto na tablici Sevilli.

Susret na Mestalli odlično su otvorili šišmiši - već u drugoj minuti Garay je doveo domaće u prednost. Četiri minute kasnije Batshuayi je mogao zabiti i drugi, no Ter Stegen odlično reagira te spašava mrežu ekipe s Nou Campa.

Izjednačenje za goste je došlo u 23. minuti, a kreator pogotka je najbolji igrač katalonskog sastava Lionel Messi. Argentinska megazvijezda odradila je dupli pas sa Suarezom te pogodila s ruba kaznenog prostora.

Novi pogotkom iz daljine Messi je postao apsolutni kralj dalekometnih pokušaja - niti jedan igrač u Europi nije zabio više golova izvan šesnaesterca od njega u proteklih deset godina.

Do kraja utakmice gledali smo partiju na jedan gol - Barca je potpuno dominirala, no nije uspjela pronaći put do Netove mreže. Završilo je neodlučenim rezultatom kojim je blaugrana produžila svoj niz bez pobjede u La ligi na četiri utakmice.

Nikola Kalinić prvi put se od dolaska u Atletico Madrid našao u prvoj postavi, ali Simeoneova je momčad pobjedu od 1:0 protiv Real Betisa osigurala tek nakon njegovog izlaska. Kalinić je zaigrao umjesto ozlijeđenog Coste u paru s Griezmannom, a na terenu je proveo 66. minuta. Zamijenio ga je Thomas koji je osam minuta kasnije asistirao Correi za pobjedu.

Sevilla je s 2:1 pobijedila Celtu Vigo i tako preuzela vodstvo u prvenstvu. Za pobjedu Seville zabili su Sarabia u 39. minuti i Ben Yedder u 61. minuti. Celta je od 59. igrala bez isključenog Arauja koji je zaradio dva žuta u razmaku od samo tri minute. Utješni pogodak za goste zabio je Boufal u 85. minuti.

Sevilla je prva sa 16 bodova, jednim više od Atletica i Barce, a dva od Reala. Espanyol se vratio na peto mjesto pobjedom nad Villarrealom 3:1. Perez (7'), Darder (79') i Piatti (92') su bili strijelci za pobjedu, a jedini gol za goste zabio je Ekambi u 45. minuti.